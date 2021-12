iPhone SE 2022 geruchten: dit weten we tot nu toe

Als het goed is hoeven we niet heel lang meer te wachten op een nieuwe iPhone. Er komt (waarschijnlijk binnenkort) een iPhone SE 2022 aan en daarom is het de hoogste tijd om alle geruchten bij elkaar te zetten. Dit weten we tot nu toe over de iPhone SE 2022!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022: dit weten we

De vorige iPhone SE kwam uit in 2020, maar het lijkt erop dat er in 2022 een nieuwe gaat komen. De iPhone SE 2022 kunnen we zelfs al in de eerste helft van 2022 verwachten, volgens Ming-Chi Kuo.

Wat verandert er aan het scherm en het design?

Waarschijnlijk krijgt de iPhone SE 2022 voornamelijk de look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop heeft. Touch ID is uiteraard ook aanwezig, maar van Face ID ontbreekt ieder spoor. Daarnaast heeft de iPhone SE 2022 een lcd-display van 4,7 inch, net als zijn oudere broer uit 2020. En wat ook weer hetzelfde is: de 2022-versie van de iPhone SE heeft wederom 3 GB RAM-geheugen.

Welke chip krijgt de iPhone SE 2022 en heeft het toestel 5G?

Waarschijnlijk is de belangrijkste vernieuwing van de iPhone SE 2022 de krachtigere chip. De geruchten wijzen erop dat Apple de A15 Bionic-chip in de nieuwe iPhone gaat stoppen. Dit is dezelfde processor als de iPhone 13-serie en nieuwste iPad mini.

Daarnaast krijgt de iPhone SE 2022 waarschijnlijk ondersteuning voor 5G. Het voordeel van 5G is op dit moment beperkt. Internetten met 5G wordt pas merkbaar sneller als je een iPhone hebt met mmWave 5G én de 3,5GHz-frequentie wordt vrijgegeven.

Deze frequentie zou aanvankelijk worden geveild in april 2022, maar dit is uitgesteld. Wanneer de frequentie nu geveild wordt aan de telecombedrijven, is nog niet bekend. De iPhone 14 is vermoedelijk de eerste die in Nederland de razendsnelle mmWave-frequenties ondersteunt.

Wat zijn de verbeteringen aan de camera?

Jammer genoeg is er nog niet veel bekend over de camera van de iPhone SE 2022. Waarschijnlijk komt er weer een enkele camera achterop het toestel, net als bij de iPhone SE 2020. We hopen dat er toch een aantal kleine verbeteringen worden doorgevoerd, maar er zijn geen aanwijzingen dat de iPhone SE 2022 bijvoorbeeld een dubbele camera (of zelfs drie camera’s) krijgt.

Wanneer is de release van de iPhone SE 2022?

Volgens de laatste geruchten zal de iPhone SE 2022 in het eerste of tweede kwartaal van 2022 verschijnen. Door naar de release van de iPhone SE 2016 en de iPhone SE 2020 te kijken, zal de iPhone SE 2022 zo rond april moeten uitkomen.

Wat wordt de prijs?

Waarschijnlijk zal de prijs ongeveer hetzelfde zijn als de iPhone SE 2020, die ging voor 489 euro over de toonbank. Dit is de versie met 64GB opslag. Of Apple de smartphone ook 128 gigabyte aan opslagruimte gaat geven, is niet bekend. Als dat wel zo is, dan is de prijs uiteraard iets hoger. De verwachte prijzen voor de iPhone SE 2022 zijn.

iPhone SE 2022 64GB: 489 euro

iPhone SE 2022 128GB: 539 euro

iPhone SE 2022 256GB: 659 euro

Ben je uit op een nieuwe iPhone en wil je de SE, dan doe je er dus goed aan om nog even te wachten. Je krijgt straks dan een betere telefoon voor ongeveer evenveel geld.

iPhone SE 2023

Kijk je uit naar een iPhone SE met een nieuw ontwerp, dan moet je tot het voorjaar van 2023 wachten. Volgens Kuo verschijnt dan de vierde generatie iPhone SE, met meer interessante verbeteringen. Het toestel zou bijvoorbeeld een groter scherm krijgen, met een moderner design. Naar verluidt lijkt hij op de iPhone XR uit 2018. Verder zou de SE uit 2023 meer RAM-geheugen hebben: 4 GB.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste iPhone-geruchten of het recentste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!