iPhone SE-event is veel eerder dan verwacht, maar waarom?

Het eerste Apple-event van 2022 met de onthulling van de iPhone SE is waarschijnlijk op 8 maart. Dat is opvallend, want de productie van de iPhone SE 3 is dan nog lang niet klaar. Waarom dan toch zo’n vroege aankondiging?

iPhone SE-event op 8 maart

Apple’s eerste evenement van 2022 vindt waarschijnlijk plaats op 8 maart, zo meldde Mark Gurman van Bloomberg deze week. De Apple-insider zit zeer dichtbij het Apple-vuur en heeft het vaak goed met zijn voorspellingen. Tijdens het event kondigt Apple volgens Gurman onder meer de nieuwe iPhone SE 3 aan.

Een andere betrouwbare analist deed een week eerder ook een voorspelling: Ross Young. Volgens zijn bronnen laat de iPhone SE 2022 release nog even op zich wachten. Op z’n vroegst zou de instap-iPhone in de tweede helft van april in de winkels liggen.

Release in april

Dat betekent dat er ongebruikelijk veel tijd zit tussen de aankondiging en de lancering van de iPhone SE 2022. Meestal doet Apple zijn producten pas uit de doeken als ze vlak daarna te vinden zijn in de (virtuele) schappen van de Apple Store. Zeker bij iPhones, die doorgaans de vrijdag na het event al te pre-orderen zijn. Een week later liggen ze dan in de winkels.

Dat Apple toch de voorkeur heeft voor een evenement begin maart, heeft volgens LeaksApplePro te maken met dat Apple de events graag zoveel mogelijk over het jaar spreidt. Een evenement in april of mei is dan te laat – want in juni staat alweer WWDC voor de deur. Vorig jaar was weliswaar een uitzondering (Apple organiseerde een event op 20 april), maar dat zou onder meer een gevolg zijn van productieproblemen.

Bijrol

Daarnaast hebben we nog een theorie: Apple ziet de iPhone SE 2022 als de minst belangrijke aankondiging. Een die valt onder de categorie: ‘oh ja, dit is er ook nog’. In 2016 kondigde Apple de eerste iPhone SE helemaal niet aan tijdens een event, maar via een persbericht. In 2020 was dat bij de tweede generatie niet anders. De aankomende SE is nog minder vernieuwend, dus om daar nou het voorjaars-event voor te verplaatsen…

Kortom: de iPhone SE speelt een bijrol. In plaats daarvan richt Apple de spotlights liever langer op andere producten, zoals de nieuwe iPad Air. Ook zou Apple een nieuwe Mac presenteren, al is het nog onduidelijk welke. Een kandidaat is een 13-inch MacBook Pro. En wie weet heeft Apple nog een spectaculaire verrassing in petto.

