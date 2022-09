iPhone SE 2022 is veel duurder geworden: dit is de nieuwe prijs

Dit is opvallend! De iPhone SE 2022 is na de release van iPhone 14 niet goedkoper, maar juist duurder geworden. In dit artikel vind je de nieuwe prijs.

Opmerkelijk: iPhone SE 2022 is duurder dan ooit

Apple heeft de prijzen van de budget-iPhone omhoog gegooid. De iPhone SE 2022 is nu een stuk duurder. Voor het goedkoopste model – de versie met 64 GB – betaal je nu 559 euro. Dat is 30 euro meer dan iPhone SE 2022 na de lancering in maart kostte. De 128 GB-versie is 50 euro duurder geworden. Deze is gestegen van 579 naar 629 euro.

Wil je de iPhone SE 2022 met 256 GB aan opslaggeheugen, dan ben je al helemaal duurder uit. Voorheen betaalde je 699 euro voor deze variant. Nu ben je 60 euro meer kwijt voor dit ‘budget’-model. De prijs is 759 euro.

Goedkope iPhone SE 2022: hier vind je hem

Maar wij zouden iPhoned.nl niet zijn als we niet zochten naar betere deals.

Daarnaast hebben we alle websites van externe verkooppunten afgezocht voor een goedkope iPhone SE 2022.

Wil je deze telefoon met abonnement?

Waarom is dé budget-iPhone verhoogd in prijs?

Dat de iPhone SE 2022 duurder is geworden, heeft waarschijnlijk vooral te maken met de koers van de euro, die ten opzichte van de dollar veel minder waard is geworden. Hierdoor waren de iPhone 14 prijzen in Europa aanzienlijk hoger dan bij de iPhone 13 van vorig jaar. In de Verenigde Staten verhoogde Apple de prijzen niet.

En terwijl Apple in de Verenigde Staten vasthoudt aan de prijs van 429 dollar bij de iPhone SE, is er in Europa dus wél een prijsverhoging bij de iPhone SE 2022.

