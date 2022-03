iPhone SE 2022: kleine details die je niet wist (maar eigenlijk moet weten)

Na het Apple-event weet je natuurlijk alles over de iPhone SE 2022. Of toch niet? Dit zijn de kleine details van de iPhone SE 2022 die je nog niet wist (of misschien hebt gemist)!

iPhone SE 2022: kleine details die je nog niet wist

De iPhone SE 2022 lijkt aan de buitenkant ontzettend veel op de iPhone SE 2020, maar onder de motorkap is er veel aangepast. Zo heeft de iPhone SE 2022 een snelle A15 Bionic processor gekregen (die je kent van de iPhone 13) en ondersteuning voor 5G. De iPhone SE 2022 heeft echter meer vernieuwingen waar je niet altijd veel over leest: dit zijn de details die je nog niet wist!

iPhone SE 2022 kleuren: kleine verschillen

Zo op het eerste gezicht lijken de kleuren van de iPhone SE 2022 op die van de iPhone SE 2020. Er zit echter een klein verschil in, want de iPhone SE 2022 is beschikbaar in de kleuren middernacht, sterrenlicht en (PRODUCT)RED. Je denkt misschien dat het dezelfde keuren zijn van de iPhone SE 2020: zwart, wit en rood. Dat is echter niet helemaal waar, want sterrenlicht is iets meer crèmekleurig en middernacht net iets minder zwart.

De camera is vijf jaar oud, maar wel beter

Een van de andere details van de iPhone SE 2022 zien we bij de camera. Die is stiekem alweer vijf jaar oud. De sensor is namelijk hetzelfde als die in de iPhone 8. Waarom maakt de iPhone SE 2022 dan toch betere foto’s dan de oude iPhone 8? Dat komt door de A15-chip.

Je hebt nu met de iPhone SE 2022 (net als bij de iPhone 13) ook toegang tot de fotografische stijlen. Dit zijn een soort filters die je op je foto’s kunt gebruiken, en rekening houden met onder andere de huidskleur of de lucht.

Daarnaast heeft de iPhone SE 2022 ook HDR 4. Hiermee worden meerdere beelden van een foto gecombineerd. Je krijgt daardoor een beter eindresultaat.

iPhone SE 2022 behuizing: glas van de iPhone 13 (Pro)

Apple heeft tijdens het eerste Apple-event van 2022 ook iets gezegd over het glas waarvan de iPhone SE 2022 gemaakt is, ook daar zijn wat meer details over bekend. Het is namelijk hetzelfde glas waarvan de achterkant van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 is gemaakt. Volgens Apple is dit het sterkste glas in een smartphone. De rest van de iPhone SE 2022 is gemaakt van aluminium. Verder is iPhone SE 2022 water‑ en stofbestendigheid (IP67).

Batterij niet aangepast: batterijduur wel beter

Naast een hoop andere hardware-verbeteringen heeft de iPhone SE 2022 ook een veel betere batterij. Het opvallende zit in de details, want (waarschijnlijk) heeft de batterij van de iPhone SE 2022 geen grotere capaciteit.

Door de A15 Bionic-chip en een beetje ‘Apple-magie’ is het gelukt om nog net wat meer batterijduur uit de accu te halen. Met de iPhone SE 2022 kun je nu bijvoorbeeld 10 uur video streamen, met de iPhone SE 2020 was dit nog 8 uur. Hoeveel langer je precies met een acculading doet, laten we je nog weten in onze review.

Uiteraard zullen ook onze prijsvergelijkers voor een iPhone SE 2022 (los toestel) of een iPhone SE 2022 met abonnement vanaf 14.00 uur gevuld worden met de meest actuele prijzen en levertijd.

