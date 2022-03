iPhone SE 2022 camera: wat zijn de verbeteringen?

Betaalbaar, compact en krachtig: dat is de nieuwe iPhone SE. Maar ook de camerakwaliteit speelt voor veel mensen een belangrijke rol als ze een smartphone te kopen. Dus: hoe goed is de iPhone SE 2022 camera eigenlijk?

iPhone SE 2022 camera: de lens is identiek

Het camerasysteem van de iPhone maakte in de laatste jaren een indrukwekkende ontwikkeling door. Niet alleen omdat de iPhone er steeds meer lenzen bij kreeg, maar ook omdat de camerasensoren groter werden. Die vangen meer licht op en dat zorgt voor minder ruis en een kortere sluitertijd, waardoor je gedetailleerdere foto’s maakt.

De nieuwe iPhone SE 2022 moet het helaas nog steeds doen met een enkele 12-megapixelcamera aan de achterkant. En die ene groothoeklens is niet zo goed als die van de iPhone 13. Sterker nog: de sensor (met een diafragma van ƒ/1.8) is hetzelfde als de iPhone SE 2020 had, en die camerasensor was op zijn beurt identiek aan die van de iPhone 8 uit 2017 (!).

Ook de selfiecamera is teleurstellend. Die bezit net als zijn voorganger een schamele 7-megapixelsensor (diafragma ƒ/2.2). Daarmee is de voorste camera minder goed dan de inmiddels tweeënhalf jaar oude iPhone 11, die al een 12-megapixelcamera aan de voorkant kreeg.

Toch betere foto’s

Maar hoewel de camerasensor hetzelfde is als voorheen, kan de fotokwaliteit van de iPhone SE 2022 verbeterd zijn ten opzichte van zijn voorganger. Dit heeft te maken met de nieuwe processor, de A15 Bionic-chip.

De A15 Bionic heeft betere beeldsignaalprocessor en een snellere Neural Engine, waarmee foto’s op pixelniveau worden geanalyseerd. Hierdoor bevat het camerasysteem nieuwe features die we al kenden van de iPhone 13, zoals Slimme HDR 4 en Fotografische stijlen.

Slimme HDR 4 zorgt voor verbeterde kleuren, contrasten en belichting. In groepsfoto’s is het zelfs zo dat voor personen afzonderlijke aanpassingen worden gedaan, bijvoorbeeld om de huidtinten tot hun recht te laten komen. Fotografische stijlen zijn een soort filters, waarmee je de stijl van je foto’s naar je hand zet.

Hoe goed is de iPhone SE 2022-camera?

Dankzij de A15 Bionic-chip gaat de fotokwaliteit erop vooruit, maar we verwachten dat de verschillen subtiel zijn. De belichting is wellicht iets beter, de witbalans misschien ook – maar spectaculaire verschillen met de camera van de iPhone SE 2020 zijn er sowieso niet.

Wat we vooral jammer vinden, is dat de Nachtmodus bij de iPhone SE ontbreekt. Deze camerafunctie voegde Apple voor het eerst toe aan de iPhone 11 in 2019 en zorgt voor verbluffend mooie foto’s bij weinig licht. De iPhone SE 2022 zal echter geen ster zijn in nachtfotografie.

Vanaf 11 maart is de iPhone SE 2022 te bestellen

