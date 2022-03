iPhone SE 2022 batterij: hij gaat veel langer mee, maar hoe dan?

De iPhone SE 2022 is gepresenteerd, en is in veel opzichten beter dan zijn directe voorganger. Een snellere A15-processor was te verwachten, maar een betere batterij? Die stond niet op ons lijstje. De iPhone SE 2022 gaat langer mee, en wel hierom.

iPhone SE 2022 batterij

Die zagen we niet aankomen. Naast een hoop andere hardware-verbeteringen krijgt de iPhone SE 2022 ook een veel betere batterij. Dat ligt – hoogstwaarschijnlijk – niet aan een hogere capaciteit, want het design van de iPhone SE 2022 is nog hetzelfde als twee jaar terug.

Maar door de nauwe integratie met de A15 Bionic-chip en een veranderde ‘battery chemistry’ is het Apple dus wel gelukt om nog net wat meer batterijduur uit de 1812 mAh te halen. We zetten op een rij wat je van de accutijd van de iPhone SE 3 mag verwachten.

iPhone SE 3 langere accuduur

Ten opzichte van de tweede generatie iPhone SE kun je twee uur langer naar video’s kijken en tien uur langer muziek luisteren. De batterijtijd ligt hiermee op hetzelfde niveau als van de iPhone 12 mini.

iPhone SE 3 iPhone SE 2 iPhone 8 iPhone 13 / 12 mini Video afspelen 15 uur 13 uur 13 uur 17 / 15 uur Video streamen 10 uur 8 uur 8 uur 13 / 10 uur Muziek afspelen 50 uur 40 uur 40 uur 55 / 50 uur

De iPhone 13 mini gaat dan wel nog eens twee uur langer mee voor video en vijf uur voor audio, maar de stap die de iPhone SE 3 heeft gezet, is dan wel imposant. Zeker als je bedenkt dat er geen substantieel grotere batterij aan te pas komt.

In een half uur voor 50% opgeladen

Gebruik je een 20 W-oplaadblok, dan is de iPhone SE 2022 dankzij snelladen binnen een half uur voor 50 procent opgeladen. Dat kon de voorganger echter ook al. Op ons wensenlijstje stond dan wel nog ondersteuning voor MagSafe, maar helaas: de iPhone SE 3 moet het doen zonder de slimme magneettechniek om op te laden.

De camera van de iPhone SE 2022 heeft overigens ook een groot aantal onverwachte verbeteringen gekregen. In het artikel hieronder lees je er alles over.

