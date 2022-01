‘iPhone SE 2022 verschijnt tijdens Apple-event in maart of april’

Het eerste Apple-event van 2022 vindt volgens Apple-insider Mark Gurman plaats in maart of april. Het bedrijf kondigt dan vermoedelijk de iPhone SE 2022 aan, die 5G-ondersteuning en een krachtigere chip heeft.

iPhone SE 2022 lancering

Bijna ieder jaar organiseert Apple in het voorjaar een event, waarin de tech-reus verschillende productaankondigingen doet. In 2021 ging het om de AirTag, de nieuwe iPad Pro, de tweede generatie 4K Apple TV en een paarse kleuroptie voor de iPhone 12 (mini).

Ook deze lente komen nieuwe Apple-producten tot bloei. Ze worden aangekondigd tijdens een event in maart of april, schrijft Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De Apple-insider heeft dit gehoord van een bron die anoniem wil blijven. Het zou opnieuw gaan om een virtueel evenement, dus er is geen publiek aanwezig.

Wat Apple tijdens het event aankondigt? ‘Waarschijnlijk in ieder geval een nieuwe iPhone SE’, verwacht Gurman. Die heeft een betere chip (waarschijnlijk de A15 Bionic) en 5G-ondersteuning. Aan het design verandert vermoedelijk niets; de iPhone SE 2022 behoudt zijn thuisknop en 4,7-inch scherm.

De huidige iPhone SE stamt uit april 2020. Het toestel werd niet gepresenteerd tijdens een event, maar via een persbericht. Waarschijnlijk vanwege de corona-pandemie die net was begonnen. Van de iPhone SE 2022 verwachten we dat Apple hem wel een podium wil geven tijdens een event.

Nieuwe Macs

Tijdens het maart of april-event kondigt Apple meer producten aan. Volgens eerdere geruchten is de kans groot dat Apple een grote versie van de iMac onthult, die Apple de iMac Pro noemt. Het gaat om een iMac met een scherm van 27-inch, een mini-led display en M1 Pro- of M1 Max-processor.

Ook maakt een nieuwe Mac mini mogelijk zijn opwachting. Die wordt eveneens aangesterkt door de M1 Pro of M1 Max, die momenteel in de nieuwste MacBook Pro-modellen zit. En wellicht presenteert Apple ook een iPhone 13 (mini) in een nieuwe kleur.

Welke Apple-producten in 2022?

In 2022 verwachten we veel nieuwe Apple-producten. Benieuwd naar wat Apple dit jaar presenteert? In de onderstaande video verklappen we Apple’s plannen voor 2022!