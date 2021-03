‘Nieuwe iPhone SE met 5G en betere chip komt begin 2022’

Dit jaar hoeven we geen opvolger van de iPhone SE te verwachten, maar in 2022 komt daar verandering in. Dat zegt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo.

‘iPhone SE 2022 krijgt 5G ondersteuning’

De iPhone SE is Apples goedkoopste instapmodel en krijgt in tegenstelling tot andere iPhones niet ieder jaar een upgrade. Dat is ook in 2021 het geval: volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo blijft de iPhone SE van vorig jaar ook heel 2021 het enige SE-model dat Apple verkoopt.

Maar in 2022 komt hier verandering in. Dan zou Apple de derde generatie van de iPhone SE uitbrengen, die weer een aantal grote stappen voorwaarts maakt. De belangrijkste verbetering is ondersteuning voor 5G, de nieuwe standaard voor mobiel internet die sinds de iPhone 12 wordt ondersteund. Zeker in 2022 zal 5G verder zijn uitgerold, dus het is goed nieuws dat ook Apples goedkoopste iPhone er tegen die tijd mee overweg kan.

Ouderwets design met homeknop

Naast ondersteuning voor 5G zou Apple ook de nieuwe SE uitrusten met een betere chip. Welke dat precies wordt is niet duidelijk, maar de kans is groot dat dit de A15 of A14-chip gaat worden.

Kuo is opvallend stil over het design: dat blijft volgens de analist grotendeels ongewijzigd. Ook in 2022 heeft de iPhone SE nog gewoon een 4,7 inch-scherm en een Touch ID-homeknop. Dat zal ongetwijfeld de betaalbaarheid ten goede komen, al is het design van de SE over een jaar wel écht ingehaald door vrijwel alle concurrenten.

