‘Apple komt in 2022 én 2023 met een nieuwe iPhone SE’

Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om in de komende twee jaar twee nieuwe iPhone SE-modellen te lanceren. Dit weten we al over de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2023.

iPhone SE 2022

De eerste iPhone SE verscheen in 2016; daarna moesten we vier jaar wachten op een nieuwe generatie. In de komende jaren lijkt Apple het populaire toestel veel regelmatiger te willen uitbrengen. Dat moet gebeuren in zowel 2022 als 2023.

De eerste SE mogen we al in de eerste helft van 2022 verwachten, meldt Kuo. Dit toestel heeft geen spectaculaire veranderingen. Eerder voorspelde Kuo dat de iPhone SE 2022 er precies uitziet zoals de huidige iPhone SE 2020. Het inmiddels ietwat gedateerde design met thuisknop blijft behouden, evenals een 4,7-inch lcd-display. Ook heeft hij opnieuw 3 GB RAM-geheugen.

Maar onder de motorkap voert Apple wat interessante veranderingen door. Er is bijvoorbeeld 5G-ondersteuning en er komt een veel krachtigere chip in – waarschijnlijk de A15 Bionic-chip die momenteel in de iPhone 13-serie zit. En ongetwijfeld wordt de camera beter, al hebben we daar nog geen geruchten over gehoord.

We verwachten dat Apple de 4,7-inch iPhone SE 2022 in maart of april lanceert. Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je een SE, dan is het wellicht dus slim om nog even te wachten op je aankoop. Vermoedelijk blijft de adviesprijs namelijk ongeveer hetzelfde; zo’n 489 euro.

iPhone 2023

In 2023 krijgt de iPhone SE interessantere verbeteringen. Het budgetvriendelijke toestel krijgt bijvoorbeeld een groter scherm en 4 GB RAM-geheugen, meldt Kuo in zijn nieuwste voorspellingen. Meer details geeft het Apple-orakel niet, dus het is niet duidelijk hoe groot het scherm precies wordt.

Er zijn wel geruchten geweest dat dit grotere iPhone SE-model een iPhone XR-achtig ontwerp heeft. Dit betekent dat het scherm een stuk randlozer wordt en de thuisknop verdwijnt. Ook heeft het toestel dan nog een lcd-scherm – waarschijnlijk als laatste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over de iPhone SE? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!