De kersverse OnePlus Nord lijkt in veel opzichten op de iPhone SE 2020: hij is betaalbaar, heeft degelijke specificaties en een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. In deze vergelijking leggen we de twee software-tegenpolen langs de meetlat.

iPhone SE 2020 vs OnePlus Nord: een vergelijking

De iPhone SE, waarvan begin dit jaar een nieuwe uitvoering verscheen, is behoorlijk populair onder Android-gebruikers, zo bleek uit marktonderzoek. Met name mensen van het ‘andere kamp’ zouden de overstap naar de compacte telefoon van Apple maken.

Nu de OnePlus Nord is gepresenteerd heeft de iPhone SE er echter een geduchte Android-concurrent bij. De Nord biedt namelijk een ontzettend degelijke prijs-kwaliteitsverhouding, net als de vernieuwde SE van Apple. Tijd om de twee te vergelijken.

1. Formaat en design

Het meest overduidelijke verschil tussen de OnePlus Nord en iPhone SE 2020 is het formaat. Eerstgenoemde kun je waarschijnlijk niet met één hand bedienen, de iPhone vermoedelijk wel. De OnePlus Nord heeft namelijk een 6,44 inch-scherm met vrijwel geen schermranden terwijl de displaydiagonaal van de SE slechts 4,7 inch is. Wel heeft de iPhone forsere bezels, wat ten koste gaat van de schermgrootte.

Afmetingen iPhone SE 2020 in millimeters: 138.4 bij 67.3, ‘dikte’ van 7,3.

Afmetingen OnePlus Nord in millimeters: 158.3 bij 73.3, ‘dikte’ van 8.2.

2. Prijzen

De OnePlus Nord is goedkoper dan de 2020-uitvoering van de iPhone SE. Tenminste, wanneer je het instapmodel in huis haalt. De OnePlus Nord met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost namelijk 399 euro. Voor 100 euro meer krijg je de versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

De iPhone SE is in drie uitvoeringen verkrijgbaar: met 64/128 of 256GB opslag. Het instapmodel heeft een adviesprijs van 489 euro, de middelste versie gaat voor 539 euro over de toonbank en het model met 256GB interne opslag kost 659 euro.

3. Software

Hét grote verschil tussen de OnePlus Nord en iPhone SE 2020 is simpel: software. Eerstgenoemde draait bij uitkomst op Android 10, terwijl de compacte iPhone natuurlijk op iOS 13 draait. Beide besturingssystemen hebben hun voor- en nadelen en welke jij fijn vindt is heel persoonlijk, dus laten we de vergelijking objectief houden en kijken naar de mate van software-ondersteuning.

OnePlus belooft de Nord drie jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. Daarbij pakt het toestel te zijner tijd de updates naar Android 11 en Android 12 mee. De definitieve versie van Android 11 verschijnt later dit jaar, Android 12 komt in 2021.

Apple is minder duidelijk in het afgeven van dergelijke beloftes. De ervaring leert echter dat het bedrijf haar telefoons ongeveer vijf jaar blijft ondersteunen, zowel qua beveiliging- als versie-updates. De iPhone 6S (uit 2015) wordt later dit jaar bijvoorbeeld ‘gewoon’ geüpdatet naar iOS 14. Qua software-ondersteuning trekt de nieuwe iPhone SE dus zonder twijfel aan het langste eind.

4. Camera

“Ruimschoots voldoende”, schreven we in onze iPhone SE 2020 review over de camerakwaliteit van het toestel. Over het algemeen levert de 12 megapixel-hoofdcamera prima kiekjes af, maar bij weinig licht holt de kwaliteit rap achteruit. Plaatjes worden dan korrelig. Voor de meesten mensen is de camerakwaliteit van de iPhone SE 2 echter voldoende.

De OnePlus Nord heeft haar zaakjes qua camera’s beter voor elkaar. De Android-telefoon heeft in totaal zes lenzen: vier op de achterkant, twee aan de voorkant. De 48 megapixel-hoofdsensor schiet fijne plaatjes en ook de wijdhoeklens doet zijn werk. Daarbij zijn selfies fraai en gedetailleerd dankzij de 32 megapixel-resolutie van de belangrijkste voorste camera.

In de OnePlus Nord review van zustersite Android Planet lezen we dat niet alle camera’s van het toestel “even bruikbaar” zijn. Collega Colin doelt hierbij vooral op de macrocamera en dieptesensor, welke je respectievelijk gebruikt voor close-up-foto’s en portretten. Ze zitten echter ook niet in de weg, dus een groot nadeel is het niet.

5. Processor

Qua processor zijn de rollen weer omgedraaid. De nieuwe iPhone SE is dankzij de A13-processor razendsnel. We kennen deze chip van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, die stuk voor stuk honderden euro’s duurder zijn. Qua werkgeheugen en opslag moet de iPhone SE het dan wel weer afleggen tegenover de Nord.

De nieuwe middenklasser van OnePlus heeft namelijk standaard 8GB RAM en 128GB opslag aan boord. Dit zijn gigantische aantallen voor een toestel in deze prijsklasse. Omdat de meeste gebruikers zoveel werkgeheugen en/of opslag helemaal niet nodig hebben, is het echter maar de vraag of je dit verschil in praktijk ook echt merkt. Wij denken dat het wel meevalt.

6. 5G

Nu ook KPN en T-Mobile hun 5G-netwerk hebben uitgerold neemt de Nederlandse belangstelling voor de opvolger van 4G toe. Wil je alvast met de nieuwe telecomstandaard aan de slag? Dan moet je voor de OnePlus Nord gaan. Dit toestel kan dankzij de Snapdragon 765G-chip, zoals de naam al doet vermoeden, namelijk overweg met 5G. De iPhone SE heeft geen 5G-ondersteuning.

7. Aankoopadvies

Samenvattend hebben beide toestellen hun unieke sterke en minder sterke punten. Je aankoopkeuze hangt daarom met name af van de software: werk je liever met iOS, of wil je betaalbaar met Android experimenteren? Qua ondersteuning van die software heeft de iPhone SE de betere papieren: Apple onderhoudt haar telefoons veel langer dan Android-fabrikanten doen.

Ook is de vernieuwde SE krachtiger en compacter dan de OnePlus Nord. Wanneer je op zoek bent naar een toestel dat je met één hand kunt bedienen is de keuze dan ook al snel gemaakt. 5G gaat dan wel aan je neus voorbij, maar het duurt nog tot 2022 voordat het mobiele netwerk flink sneller wordt. Voorlopig is dit dus vooral een minpunt op papier.

Kijk je weleens met een scheef oog naar Android-telefoons en wil je betaalbaar kennismaken met het platform van Google? Dan biedt de OnePlus Nord een warm welkom in de wereld van Android. Het toestel is betaalbaar, heeft indrukwekkende specificaties, degelijke camera’s en is klaar voor 5G. Naar Android-begrippen zit het ook met de software-ondersteuning wel snor.

Wil je een losse OnePlus Nord aanschaffen? Check dan de prijsvergelijker van Android Planet. Hierin staan de meest actuele deals, ook wanneer je er direct een sim only-abonnement bij wil aanschaffen. Uiteraard kun je ook bij onze collega’s terecht voor een OnePlus Nord met abonnement.