Moet je voor de iPhone SE 2020 gaan, of toch de iPhone XR in huis halen? In dit artikel leggen we de betaalbare iPhones langs de meetlat en geven we een aankoopadvies.



iPhone SE 2020 vs iPhone XR

De opvolger van de iconische iPhone SE uit 2016 heeft even op zich laten wachten, maar hij is er. De vernieuwde iPhone SE heeft het design van de iPhone 8 met de power van de iPhone 11 en is zeer compact gebleven. Het is namelijk de kleinste Apple-telefoon die je momenteel kunt kopen.

Ondertussen is de iPhone XR, het instapmodel van vorig jaar, inmiddels flink in prijs gezakt en wellicht een interessant alternatief. In dit artikel zetten we de overeenkomsten en verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone XR op een rij zodat jij de juiste aankoop doet.

1. Formaat en scherm

De iPhone SE 2020 heeft het design van de iPhone 8. Hij is een slag kleiner en dunner dan de iPhone XR en goed met 1 hand te bedienen. Ook de forse bezels aan de boven- en onderkant van de iPhone 8 zijn meegenomen. De nieuwe SE heeft daardoor een relatief klein 4,7 inch-scherm. De voorkant van de iPhone XR is efficiënter ingedeeld waardoor het scherm 6,1 inch meet.

Het formaat en de scherm/voorkant-verhouding van de iPhone SE 2020 en iPhone XR verschillen dus flink van elkaar. Er zijn echter ook een hoop overeenkomsten. Beide instapmodellen hebben een lcd-scherm, dezelfde pixeldichtheid en een IP67-certificering waardoor ze resistent zijn tegen stof en waterdruppels. Waterdicht zijn ze allebei niet, want daarvoor is IP68 nodig.



2. Identieke camera’s

Qua camera’s zijn er weinig verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone XR. Beiden hebben een enkele 12 megapixel-hoofdcamera op de achterkant. Deze lens beschikt onder meer over optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s er minder bewogen uitkomen. Ook beschikken beiden over hdr. Hierdoor kun je een groot kleurbereik vastleggen en dat levert natuurgetrouwe foto’s op.

Ook de 7 megapixel-selfiecamera is identiek en met beiden kun je video’s in 4K-resolutie opnemen. Wel heeft de iPhone SE 2020 er een paar camerafuncties bijgekregen ten opzichte van de iPhone XR. Apple claimt onder meer dat portretfoto’s beter belicht zijn. Aan de andere kant kun je met de selfiecamera van de iPhone XR je eigen Animoji en Memoji in elkaar zetten en dat is bij de compacte iPhone niet mogelijk.

3. Hardware: Twee krachtige iPhones

Onder de motorkap komen we een duidelijk verschil tegen. De iPhone SE 2020 draait op de nieuwe A13 Bionic-processor, dezelfde chip als de iPhone 11. De iPhone XR heeft daarentegen een A12 Bionic aan boord, die technisch iets minder in huis heeft. De krachtverschillen zijn echter niet noemenswaardig, maar mogelijk krijgt de iPhone SE 2020 dankzij de nieuwe chip wel een jaar langer iOS versie-updates.

Beide betaalbare iPhones zijn verkrijgbaar in drie opslagcapaciteiten: 64, 128 en 256GB. Qua accuduur zit het bij beiden wel snor, al lijkt de iPhone XR lichtelijk aan het langste eind te trekken. Apple zegt dat je op dit toestel 16 uur onafgebroken naar video’s kunt kijken voordat het toestel aan de oplader moet. Bij de iPhone SE 2020 is dit 13 uur.

Een duidelijker verschil tussen de iPhone SE 2020 en iPhone XR heeft met beveiliging te maken. De eerste beschikt over Touch ID, de tweede over Face ID. Dit betekent dat je de nieuwe iPhone SE kunt ontgrendelen met een vingerafdruk. De iPhone XR kijkt daarentegen naar je gezicht en heeft geen Touch ID-scanner.

4. Prijsverschil

Tot slot is natuurlijk ook de prijs van belang. Het instapmodel van de iPhone SE 2020 met 64GB opslag kost 489 euro. Voor de iPhone XR leg je ongeveer honderd euro meer neer. Inmiddels kun je een refurbished iPhone XRal voor iets meer dan 500 euro aanschaffen.

iPhone SE 2020 vs iPhone XR: conclusie

Twijfel je nog tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone XR? De belangrijkste verschillen zijn het formaat en het design. De iPhone SE 2020 is compacter en daardoor makkelijker met 1 hand te bedienen. De iPhone XR heeft daartegenover een groter scherm met bijna geen randen. De voorkant van de nieuwe iPhone SE bestaat voor ruim 65 procent uit scherm, terwijl dit percentage bij de iPhone XR bijna 80 procent is.

Wil je een groot scherm en kan de terugkeer van Touch ID je niet bekoren? Dan is de iPhone XR een logische keuze. Loop je momenteel met een iPhone SE uit 2016 rond en ben je op zoek naar wederom een compact model? Dan is de iPhone SE 2020 de beste keus voor jou. Qua specificaties ontlopen de toestellen elkaar maar weinig, dus een miskoop doe je sowieso niet.

