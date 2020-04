Drie jaar na de lancering van de iPhone 8 is de iPhone SE 2020 uitgebracht. Twijfel je welk toestel je moet kiezen? Wij helpen je een handje door de verschillen op een rij te zetten.

iPhone SE 2020 vs iPhone 8

De nieuwe iPhone SE 2020 is wat het design betreft identiek aan de iPhone 8. Voor fans van dat design, inclusief de Touch ID-vingerafdrukscanner, is het een feest van herkenning. Omdat de behuizing low-budget is gehouden, kan ook de prijs laag blijven.

Aan de binnenkant heeft Apple toch flink gesleuteld aan het nieuwe budgetmodel. Het bedrijf heeft nieuwere snufjes van nu toegevoegd die de iPhone 8 niet heeft. Maar zijn die verbeteringen het waard om over te stappen naar de SE 2020? Wij helpen je om daarachter te komen door de twee toestellen te vergelijken.

1. Lagere prijs

Het feit dat de iPhone SE 2020 een budgetmodel is, merk je allereerst aan de prijs. Aan de nieuwe instap-iPhone hangt namelijk een prijskaartje van 489 euro. Dat is een groot verschil vergeleken met bijvoorbeeld een ‘gewone’ iPhone 11 die vanaf 809 euro verkrijgbaar is.

Een nieuwe iPhone 8 is nu nog verkrijgbaar voor iets meer dan 500 euro, al heeft Apple zelf de verkoop van de iPhone 8 en 8 Plus stopgezet na de lancering van de iPhone SE 2020. Opvallend is dus dat de iPhone 8, ondanks een verouderde binnenkant, momenteel duurder is dan de nieuwe SE.

iPhone 8 adviesprijs

64GB – 509 euro

128GB – 542 euro

256GB – 648 euro

iPhone SE 2020 adviesprijs

64GB – 489 euro

128GB – 539 euro

256GB – 659 euro

Pre-order de iPhone SE 2020

2. A11 chip vs A13-chip

Wat de processor betreft heeft de iPhone SE 2020 duidelijk een streepje voor op de iPhone 8. De nieuwe instap-iPhone heeft namelijk een krachtige A13 Bionic-chip, die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) zit. Daarmee is de iPhone SE 2020 helemaal klaar voor de toekomst en krachtig genoeg om alle apps en games te draaien.

De iPhone 8 draait nog op een A11 Bionic-chip. Deze is 30 procent sneller dan die van de iPhone 7 en uit tests is gebleken dat de iPhone 8 zelfs sneller is dan de MacBook Pro uit 2017. In principe is daar dus niks mis mee, maar de A13 Bionic-chip is nóg een flinke stap sneller, waardoor alles razendsnel en vloeiend aanvoelt. Ook is de A13-chip toekomstbestendiger.

3. Accuduur

Dat de iPhone SE 2020 een nieuwere processor heeft, merk je ook in de accuduur. De A13-chip is namelijk niet alleen krachtiger, maar ook zuiniger. De chip kan namelijk zelf bepalen hoeveel kernen worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld één kern gebruikt om een zware app of game te draaien, terwijl een ander klein deel van de chip voor alledaagse dingen wordt gebruikt.

In welke mate de accuduur van de iPhone SE 2020 verschilt, is nog even afwachten. De telefoons hebben dezelfde accucapaciteit en volgens Apple gaat de SE 2020 ‘ongeveer even lang mee als de iPhone 8’. In de praktijk zul je waarschijnlijk zonder problemen de dag doorkomen op een volle lading.

4. Camera

Wat betreft de camera wint de iPhone SE 2020 het van de iPhone 8. Beide iPhones hebben een enkele 12 megapixel-camera achterop en 7 megapixel-camera aan de voorkant. Toch heeft de iPhone SE 2020 vernieuwde camerafuncties die bij de iPhone 8 ontbreken.

Zo heeft de nieuwe iPhone SE een portretmodus met diepteregeling. Daarmee wordt de achtergrond van je foto wazig. Ook beschikt de SE over Smart HDR, een functie die automatisch onderbelichte delen van de foto herkent en aanpast.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de camera van de iPhone SE 2020

5. Langer updates

Qua updates is het natuurlijk geen verrassing dat de iPhone SE 2020 langer wordt ondersteund dan de iPhone 8. Nu gaat de iPhone 8 nog mee in de update-molen, maar op een gegeven moment zal de telefoon geen updates meer krijgen.

De iPhone SE 2020 draait standaard iOS 13 en ontvangt nog jarenlang updates, zoals we van Apple gewend zijn. Ben je van plan dezelfde iPhone lang te gebruiken, dan is de iPhone SE 2020 een veel slimmere keuze.

Conclusie: iPhone SE 2020 is een betere koop

In het kort lijken de identieke iPhones van binnen ook nog redelijk op elkaar. De iPhone SE 2020 geniet echter van de voordelen van nieuwere technieken die er in 2017, toen de iPhone 8 uitkwam, nog niet waren. Zo heeft de nieuwe instap-iPhone een krachtigere chip en een iets betere accuduur.

Ook de camera heeft door nieuwe software extra functies gekregen. De nieuwe iPhone krijgt bovendien jarenlang updates en ook qua prijs is de iPhone SE 2020 een betere keus. Ons advies? Als je twijfelt tussen de twee toestellen, is de iPhone SE 2020 een betere koop. Je betaalt minder en krijgt er een snellere, vernieuwde iPhone met een betere camera voor terug.

Twijfel je of je wil overstappen van de iPhone 8 naar de SE 2020? Dan is het verstandig om na te gaan of je de bovenstaande nieuwe functies de moeite waard vindt.