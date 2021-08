iPhone SE vs iPhone 7: welk toestel moet je kopen? Dit is ons advies

Op het eerste gezicht is er bijna geen verschil tussen de iPhone SE en iPhone 7, maar schijn bedriegt. In deze iPhone SE vs iPhone 7-vergelijking hebben we de grootste verschillen voor je verzameld.

Vergelijking: iPhone SE vs iPhone 7

De iPhone SE kwam begin 2020 uit en is het instapmodel van Apple. De iPhone 7 wordt niet meer door het bedrijf verkocht, maar wel door losse verkopers. Omdat de twee toestellen zoveel op elkaar lijken, hebben we besloten ze te vergelijken. Tik op één van onderstaande links om direct naar het betreffende onderdeel te gaan.

1. Processor en batterij

Waar beide toestellen behoorlijk van elkaar verschillen, is de processor. De iPhone SE heeft een A13 Bionic, een processor die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit. De iPhone 7 moet het doen met een A10 Fusion-processor, die inmiddels toch wel zijn leeftijd laat zien.

Dit betekent dat de iPhone SE veel sneller is: apps werken soepeler en games draaien vloeiender. Daarnaast zorgt de nieuwere chip van de iPhone SE ervoor dat je ook langer software-updates krijgt.

De batterij van beide toestellen komen vrijwel overeen. Hierdoor kun je met de iPhone SE en de iPhone 7 ongeveer een dag vooruit op een volle lading. De accu van de iPhone 7 wel sneller leeg, omdat de processor van de SE zuiniger is.

2. Behuizing en ontwerp

Wanneer je beide toestellen naast elkaar legt, lijken ze als twee druppels water. Beiden hebben een schermdiagonaal van 4,7 inch en een thuisknop met Touch ID. De afmetingen zijn eveneens vrijwel gelijk: het gewicht scheelt slechts een aantal gram.

Wanneer je beter kijkt, ontlopen beide designs elkaar toch een beetje. De iPhone SE van 2020 heeft een glazen achterkant en de iPhone 7 is geheel van aluminium. Een ander verschil zijn de beschikbare kleuren. De SE is te koop in het zwart, rood en wit. De iPhone 7 is er in de kleuren zilver, goud, roségoud en zwart.

3. Opslag en werkgeheugen

De iPhone SE is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB opslag. Wanneer je niet veel grote apps gebruikt is 64GB voldoende voor dagelijks gebruik, maar wij raden 128GB aan. De iPhone 7 is beschikbaar vanaf 32GB opslag, maar toestellen met 128GB en 256GB zijn ook beschikbaar.

De iPhone SE heeft 3GB aan werkgeheugen. De iPhone 7 moet het met iets minder doen: 2GB. Hierdoor blijven apps op de iPhone SE langer actief, zonder dat ze geforceerd door iOS moeten worden afgesloten. Kortom, je kunt meer apps tegelijk gebruiken.

4. Camera met en zonder portretmodus

Zowel de iPhone SE als iPhone 7 hebben een 12 megapixel-camera aan de achterkant. Aan de voorkant vind je bij beide telefoons een selfiecamera van 7 megapixel. Toch is de camera van de iPhone SE beter, dankzij de krachtige A13-chip met een aanvullende beeldprocessor.

Dit toestel heeft nog een troefkaart achter de hand. De iPhone SE heeft namelijk ook een portretmodus – en dat met maar één cameralens. Hiermee maak je foto’s met een scherptediepte-effect. De voorgrond van de foto is dan mooi scherp en de achtergrond wordt wazig gemaakt.

Beide toestellen kunnen trouwens 4K-video’s opnemen. Verder heb je ook de optie om slowmotion-video’s te maken en hebben zowel de iPhone SE als de iPhone 7 videostabilisatie.

5. Prijs: kijk goed rond

De goedkoopste iPhone SE kost je bij Apple 492,10 euro, maar online is het toestel voor minder te vinden. De iPhone 7 is al even niet meer te koop bij Apple. Online kun je echter genoeg aanbieders voor de iPhone 7 vinden. Gemiddeld ben je zo’n 150 euro kwijt voor een iPhone 7.

Hoe zit het met de iPhone 7 Plus?

In dit artikel lees je over de verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 7. Apple heeft naast de iPhone 7 ook een grotere versie uitgebracht: de iPhone 7 Plus. De iPhone 7 Plus lijkt veel op de iPhone 7, maar er zijn ook een paar verschillen.

De iPhone 7 Plus is groter, want het scherm heeft een diagonaal van 5,5 inch. Verder is de schermresolutie wat hoger, maar daar merk je in de praktijk weinig van.

Een opvallend voordeel van de iPhone 7 Plus is de dubbele camera. Je hebt bij de iPhone 7 Plus een groothoeklens en een telelens. Bij de iPhone 7 heb je 5x digitale zoom, met de iPhone 7 Plus krijg je een 2x optische zoom en maximaal 10x digitale zoom.

De iPhone 7 Plus wordt niet meer direct bij Apple verkocht, maar is nog wel online te koop. Wil je meer weten over de verschillen tussen de iPhone 7 en iPhone 7 Plus, dan kun je het volgende artikel erbij pakken.

Advies: iPhone SE vs iPhone 7

De iPhone 7 is veel goedkoper, maar de iPhone SE is op alle vlakken beter. Het toestel heeft betere hardware, scherpere camera’s en wordt langer ondersteund met software-updates.

De iPhone SE is dus de beste keuze, tenzij je een erg beperkt budget hebt. Dan kun je beter kiezen voor de iPhone 8 (of 8 Plus), in plaats van de iPhone 7 (Plus). Het toestel is anno 2021 simpelweg ingehaald door de tijd en vooral de beperkte software-ondersteuning baart ons zorgen. Het toestel komt uit 2016 en kan met iOS 15 dus maar zo zijn laatste software-update krijgen.

iPhone SE kopen

Wil je de iPhone SE met abonnement kopen? Op iPhoned hebben we uitgebreide prijsvergelijkers om alle aanbiedingen van Nederlandse aanbieders met elkaar te vergelijken.

Toch liever een los toestel? Dat kan! Een losse iPhone SE is bij legio webshops verkrijgbaar. Wie helemaal goedkoop uit wil zijn, kan het best een refurbished iPhone SE op de kop tikken.