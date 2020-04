Ben je op zoek naar een goede, nieuwe smartphone zonder de hoofdprijs te betalen? De iPhone SE 2020 en iPhone 11 hebben beiden een goede prijs-kwaliteitsverhouding. In dit artikel zetten we de 4 belangrijkste verschillen op een rij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: een vergelijking

De iPhone SE 2020 en iPhone 11 lijken qua uiterlijk niet op elkaar, maar delen stiekem een hoop kenmerken. Beiden hebben een razendsnelle A13 Bionic-processor, Smart HDR voor het maken van fraaie foto’s en kunnen scherpe 4K-video’s opnemen. Ook hebben ze allebei en lcd-scherm en delen ze dezelfde pixeldichtheid, waardoor de beeldkwaliteit identiek is.

Er zijn echter ook verschillen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 11. In dit artikel zetten we de 4 belangrijkste afwijkingen op een rij.

1. Formaat en design

Het meest in het oog springende verschil is direct zichtbaar. De iPhone SE 2020 leunt op het design van de iPhone 8 uit 2017. Dit betekent dat het toestel forse schermranden heeft met een vingerafdrukscanner onder het display. Daarentegen heeft de iPhone 11 een moderner ontwerp met vrijwel voorkantvullend scherm. Het display wordt aan de bovenkant wel onderbroken door een brede inkeping voor de camera.

De iPhone 11 is een slag groter dan de iPhone SE 2020. Hij is een kleine centimeter breder, precies 1 centimeter dikker en 1.2 centimeter langer. De iPhone SE 2020 is daarom beter met 1 hand te bedienen. Bovendien is dit compacte model bijna 50 gram lichter. De vernieuwde SE weegt 148 gram terwijl de iPhone 11 bijna 200 gram aantikt.



2. Prijs

De iPhone SE 2020 is een budgetmodel. Hij is met zijn adviesprijs van 489 euro fiks goedkoper dan alle andere Apple-telefoons. De iPhone 11 heeft een adviesprijs van 809 euro, maar is inmiddels vanaf ongeveer 750 euro verkrijgbaar bij diverse webshops.

iPhone 11 adviesprijs

64GB – 809 euro

128GB – 859 euro

256GB – 979 euro

iPhone SE 2020 adviesprijs

64GB – 489 euro

128GB – 539 euro

256GB – 659 euro

3. Camera’s

De iPhone SE 2020 heeft een enkele 12 megapixel-camera, in tegenstelling tot de iPhone 11. Dit toestel deelt dezelfde primaire camera, maar heeft ook een groothoeklens van 12 megapixel. Deze gebruik je voor het maken van groepsfoto’s, of het vastleggen van landschappen. Ook ontbreekt de nachtmodus-functie op de vernieuwde iPhone SE. Daartegenover heeft Apple wel enkele softwaretrucjes toegevoegd om de fotokwaliteit op te krikken, zoals een verbeterde witbalans.

Ook de selfiecamera’s verschillen van elkaar. De iPhone 11 heeft een 12 megapixel-lens voorop, terwijl de SE 2020 op 7 megapixel blijft steken. Ook TrueDepth ontbreekt bij het compacte toestl. De iPhone SE 2020 heeft dus geen gezichtsontgrendeling of mogelijkheid om Animoji en Memoji te gebruiken. Aan de andere kant heeft de iPhone 11 geen thuisknop waardoor Touch ID een exclusieve functie van de vernieuwde iPhone SE blijft.

4. Accuduur en waterdichtheid

De iPhone 11 heeft een langere accuduur dan de iPhone SE 2020. Eerstgenoemde kan maximaal 17 uur achter elkaar video’s afspelen voordat hij aan de oplader moet. Het kleinere toestel houdt het ‘slechts’ 13 uur vol. Bij beide toestellen zit de accuduur dus wel snor.

Verder kan de iPhone 11 beter tegen stof en water dan zijn kleinere collega. De iPhone 11 heeft namelijk een IP68-certificering en is daarmee stof- en waterdicht tot een diepte van anderhalve meter. Nu is het niet de bedoeling dat je ermee gaat zwemmen, maar een regenbui moet in principe geen probleem zijn. De iPhone SE 2020 heeft een IP67-certificering en is daarmee dompeldicht.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: conclusie

De iPhone 11 is zonder twijfel het betere toestel van de twee. Het instapmodel van vorig jaar heeft betere camera’s, een langere accuduur, gezichtsontgrendeling en is waterdicht. Dankzij het grotere scherm is hij wel iets forser en daardoor moeilijker met 1 hand te bedienen. Wanneer je op zoek bent naar een compacte maar krachtige iPhone ben je bij de iPhone SE 2020 aan het juiste adres.

Wil je de iPhone SE 2020 kopen? Het toestel is vanaf nu vooruit te bestellen. Wanneer je het compacte model tijdens de pre-order koopt krijg je ‘m straks als eerste thuis geleverd. Je kunt bij alle providers terecht voor een iPhone SE 2020 met abonnement.

iPhone SE 2020 Welke iPhone SE 2020 wil je? Selecteer: 64GB 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 489,00 iPhone SE 2020 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 27,00 p/m Abo: € 9,00 p/m Toestel: € 18,00 p/m Vergelijk en vind de beste deal Vergelijk en vind de beste deal

Wil je de iPhone 11 kopen? Het toestel is verkrijgbaar bij alle providers en webwinkels en je hebt keuze uit diverse kleuren. Bekijk de prijsvergelijker hieronder voor het actuele aanbod. Wanneer je de iPhone 11 met abonnement aanschaft betaal je de toestelprijs maandelijks af.