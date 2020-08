Dé aartsrivaal van de iPhone SE 2020 is onthuld. De Google Pixel 4a is net als zijn Apple-concurrent betaalbaar, compact en beschikt over een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. In deze vergelijking zetten we de iPhone SE 2020 en Google Pixel 4a tegenover elkaar.

iPhone SE 2020 vs Google Pixel 4a

Google heeft de directe tegenhanger van de iPhone SE 2020 onthuld. De Pixel 4a is net als zijn Apple-concurrent een betaalbaar alternatief voor mensen die wel een krachtige smartphone zoeken, maar niet de hoofdprijs willen betalen. In dit artikel vergelijken we de twee tegenpolen en geven een aankoopadvies.

1. Scherm en formaat

Apple heeft het wiel niet opnieuw uitgevonden met de iPhone SE (2020). Het toestel heeft een verouderd design met flinke schermranden. Hierdoor is het scherm van de SE ‘slechts’ 4,7 inch groot, terwijl hij qua afmetingen ongeveer even groot is als de Pixel 4a. De Google-tegenhanger heeft echter een veel effectiever ingerichte voorkant, waardoor het scherm maar liefst 5,8 inch meet. Bijna de hele voorkant bestaat uit het display.

Ook qua schermkwaliteit trekt de Pixel aan het langste eind. Het Google-toestel heeft namelijk een oled-paneel. Deze schermtechniek is kwalitatief beter dan het lcd-display van de nieuwe iPhone SE. Verder is het scherm van de Pixel 4a ook scherper dan die van zijn Apple-tegenhanger. De pixeldichtheid van de 4a is 443, terwijl de SE op 326 blijft steken.

2. Andere plek voor vingerafdrukscanner

Verder verschilt de plaats van de vingerafdrukscanner. De vernieuwde iPhone SE heeft een Touch ID-scanner onder het scherm zitten, terwijl je de Google-smartphone via de scanner op de achterkant ontgrendelt.

Dit is een belangrijk verschil, want waarschijnlijk ontgrendel je je smartphone tientallen keren per dag. Een (voor jou) onhandig geplaatste vingerafdrukscanner zit dan al snel in de weg. Houd er ook rekening mee dat je de SE 2020 niet met Face ID (gezichtsherkenning) kunt ontgrendelen. De Pixel 4a heeft ook geen gezichtsherkenning.

3. Software: twee werelden

Zodra je de twee toestellen aanzet, valt het tweede verschil op: de software. Uit de doos draait de iPhone SE 2020 op iOS 13, de Pixel 4a op Android 10. Beide toestellen pakken zeker weten de opvolgers, respectievelijk iOS 14 en Android 11, mee. Welk besturingssysteem jij fijner vindt is heel persoonlijk, daarom beperken we ons nu tot de feitelijke verschillen.

De iPhone SE (2020) heeft hoogstwaarschijnlijk betere software-ondersteuning. Apple staat er namelijk om bekend nieuwe versie-updates van iOS voor relatief oude modellen uit te brengen. Zo ontvangt de iPhone 6S (uit 2015) later dit jaar een update naar iOS 14. Een termijn van vijf jaar, dus.

Bij de Pixel 4a kun je zo’n drie jaar op Android-updates rekenen. De Google Pixel 2 (uit 2017) ontvangt later dit jaar namelijk wél de update naar het nieuwe Android 11, maar de eerste Pixel (uit 2016) wordt overgeslagen. Daarbij kun je bij de Pixel 4a drie jaar lang op beveiligingsupdates rekenen. Deze brengt Google maandelijks uit.

4. Camera’s verschillen in details

Maak je graag foto’s? Dan ontlopen de camera’s van de iPhone SE en Google Pixel 4a elkaar op papier maar weinig. Eerstgenoemde heeft een 12 megapixel-camera op de achterkant terwijl de Pixel met een 12,2 megapixel-sensor is uitgerust. De selfiecamera van het Google-toestel heeft 8 megapixel, de compacte iPhone houdt het bij 7 megapixel.

In onze iPhone SE 2020 review noemden we de camerakwaliteit “ruim voldoende”. Wel vonden we het jammer dat het toestel geen Nachtmodus heeft, die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.

De Pixel 4a beschikt wél over een nachtmodus (Night Sight). Uit de eerste reviews blijkt dat deze iets minder krachtig is als bij de gewone Pixel 4 en Pixel 4 XL, maar alsnog goede foto’s bij weinig licht maakt. Kortom: maak je vooral ‘s nachts foto’s, dan ben je beter af bij het Google-toestel.

5. Hardware

De iPhone SE 2020 is op papier krachtiger dan zijn Google-concurrent. Het compacte toestel is namelijk met dezelfde A13-processor als de iPhone 11-serie uitgerust, en deze processor is ontzettend krachtig. De Pixel 4a gebruikt daarentegen een Snapdragon 730G-processor, die net een schaal lager zit dan de krachtigste chips van het moment.

Qua werkgeheugen trekt de Google-telefoon dan weer wel aan het langste eind. Het toestel heeft 6GB RAM aan boord, twee keer zoveel als de iPhone. Ook blijft het Apple-toestel achter qua opslag. Het instapmodel heeft 64GB aan vaste opslag, terwijl de Pixel 4a met 128GB is uitgerust.

iPhone SE 2020 vs Google Pixel 4a: aankoopadvies

Je aankoopkeuze hangt met name af van software: ben je fan van iOS, of wil je betaalbaar met (de beste versie van) Android experimenteren? Qua ondersteuning van die software heeft de SE 2020 zonder meer de betere papieren: Apple werkt zijn toestellen langer bij dan Google en daarbij is de SE 2020 krachtiger.

Daartegenover heeft de Pixel 4a op andere gebieden wél een streepje voor. De camera beschikt bijvoorbeeld over een nachtmodus, de schermranden zijn veel kleiner en het display veel scherper, wat fijn is tijdens films kijken. Bovendien is de Pixel 4a goedkoper en wordt het toestel maandelijks bijgewerkt met beveiligingsupdates, wat in de Android-wereld bijzonder is.

iPhone SE 2020 kopen

Wil je een losse iPhone SE 2020 kopen? Via onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor jou, ook wanneer je een iPhone SE met abonnement wil aanschaffen.

Google Pixel 4a kopen

De Google Pixel 4a komt officieel niet in Nederland uit, maar voorgaande Google-telefoons zijn via grijze import altijd verkrijgbaar geweest. Het toestel is vanaf 10 september vooruit te bestellen, waarna de release op 1 oktober is.