iPhone SE 2 in 2020: 10 verwachtingen voor Apples nieuwe budget-iPhone

Dit jaar lijkt het toch echt te gaan gebeuren: de iPhone SE krijgt een opvolger. Dit weten we nu al over het nieuwe instapmodel van Apple: de iPhone SE 2.



iPhone SE 2020 verwachtingen

Al jaren wachten we erop: een nieuwe iPhone SE. Het budgettoestel was jarenlang een populaire keus, maar is inmiddels uit de winkels van Apple verdwenen. Toch gloort er hoop: na jaren van geruchten zou het bedrijf begin 2020 met de iPhone SE 2 komen. Dit weten we er nu al over.

1. Naam wordt mogelijk iPhone 9

In december dook er een opmerkelijk gerucht op over de naam van de opvolger van de iPhone SE. Volgens een betrouwbare bron zou het nieuwe budgetmodel niet de iPhone SE 2 gaan heten, maar de iPhone 9. De doorgaans betrouwbare Japanse website MacOtakara claimt te hebben gesproken met een persoon binnen de productieketen van Apple, die beweert dat Apple de SE-lijn niet wil doorzetten.

Dit gerucht is opmerkelijk, omdat het aan de ene kant van een betrouwbare bron komt, maar aan de andere kant een onlogische stap lijkt. Het bedrijf heeft de iPhone 9 namelijk al ‘overgeslagen’, door de iPhone X in 2017 uit te brengen na de iPhone 8. Het zou echter kunnen dat Apple de iPhone 9 bewust oversloeg omdat dit instapmodel nog in de pijplijn zat.

Daarnaast lijkt het erop dat de iPhone 9 er precies hetzelfde uit komt te zien als de iPhone 8, waardoor de naam ‘iPhone 9’ logischer klinkt, omdat het een directe opvolger voor dit toestel is.

2. iPhone 8-design

De iPhone SE 2 lijkt niet meer op de iPhone 5S. Apple zou het ontwerp van de iPhone 8 gaan gebruiken voor dit nieuwe instapmodel. Dat betekent dat het toestel een 4,7 inch-lcd-scherm krijgt en dikke schermranden aan de boven- en onderkant.

Verwacht dus geen voorkantvullend display zoals bij de iPhone 11 Pro of iPhone XR. Ook de onlangs gelekte renders van de iPhone SE 2 laten zien dat het ontwerp van de smartphone enorm lijkt op dat van de iPhone 8.

3. 4,7 inch-scherm van LG

Volgens geruchten produceert LG het scherm van de iPhone SE 2. LG heeft al vaker schermen voor iPhones gemaakt, dus zou het niet gek zijn dat het 4,7 inch-lcd-scherm van de SE 2 straks uit deze fabrieken komen rollen. Het toestel heeft daarmee een groter scherm dan de eerste SE, die door het 4 inch-display wel een stuk handzamer was.

4. Glazen achterkant voor draadloos opladen

Omdat de SE 2 zoveel op de iPhone 8 lijkt, betekent dit ook dat het toestel een glazen achterkant krijgt. Goed nieuws, hierdoor kun je het toestel draadloos opladen.

Alle iPhones die dit ondersteunen, kun je op een Qi-lader leggen om zo de accu zonder kabeltje bij te vullen. Uiteraard zal er ook weer een fysieke oplaadpoort aanwezig zijn in de vorm van een Lightning-aansluiting. Naar verluidt is de iPhone SE 2 precies even groot als de iPhone 8, maar wel een fractie dikker. Daardoor past er ook een grotere accu in, waardoor de accuduur er mogelijk flink op vooruit gaat.

5. Geen koptelefoonaansluiting, maar mogelijke waterdichtheid

Een nadeel van het iPhone 8-design is dat de iPhone SE 2 in tegenstelling tot de originele SE geen traditionele koptelefoonaansluiting meer heeft. Sinds de iPhone 7 heeft Apple deze poort geschrapt en zul je een Lightning-adapter of draadloze koptelefoons (zoals AirPods) moeten gebruiken om muziek te luisteren met deze iPhone. Dat zal met de SE 2 niet anders zijn.

Mogelijk kleeft hier wel een voordeel aan, want normaal gesproken doen fabrikanten dit om de waterdichtheid van een toestel op te krikken. Het zou dus maar zo kunnen dat je de iPhone SE 2 ook in een regenbui of tijdens het sporten kunt gebruiken.

6. A13-chip

Volgens de meest recente geruchten draait de nieuwe iPhone SE op de A13-chip van Apple en dat is best bijzonder. Dit is namelijk de nieuwste processor van het bedrijf, die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit. Mocht dit gerucht kloppen, dan betekent dit dat de SE 2 uitstekende prestaties heeft en nog jaren vooruit kan met de nieuwste apps en games. De chip is bovendien een stuk energiezuiniger, wat de accuduur ongetwijfeld ten goede komt.

7. Touch ID in plaats van Face ID

Omdat het toestel het ontwerp heeft van de iPhone 8 betekent dit ook dat de Face ID-camera niet aanwezig is in de iPhone SE 2. In plaats daarvan gebruik je gewoon weer het topje van je vinger en de homeknop met Touch ID om de iPhone te ontgrendelen, betalingen te doen met Apple Pay of in te loggen in apps.

8. Gericht op iPhone 6-eigenaren met lagere prijs

Met alle geruchten die we hierboven besproken hebben, is het duidelijk dat Apple de kosten laag wil houden voor de iPhone SE 2. Dat is natuurlijk niet gek: anders zou het toestel teveel in hetzelfde vaarwater als de iPhone 11 komen, wat op zijn beurt een goedkopere variant van de iPhone 11 Pro is.

De iPhone SE 2 richt zich daarmee duidelijk op de doelgroep die nu een iPhone 6 of ouder heeft, en op zoek is naar een betaalbare manier om een nieuwe iPhone in huis te halen.

Het nieuwe instapmodel van 64GB geheugen zal volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo 399 dollar gaan kosten, dus omgerekend rond de 460 euro. Dat is relatief een lage prijs voor een nieuwe iPhone. Apple wil duidelijk de kosten om het budgetmodel te produceren zo laag mogelijk houden.

Dit is ook de reden dat het design op de iPhone 8 lijkt en geen voorkantvullend scherm krijgt. De eerste iPhone SE kostte tijdens release 489 euro voor het instapmodel. De 64GB-versie ging voor 589 euro over de toonbank. Het is onduidelijk wat de prijs voor het toestel met 128GB aan geheugen wordt, maar de kans is groot dat het ongeveer gelijk blijft.

9. Enkele camera aan de achterkant

Omdat Apple de prijs zo laag mogelijk wil houden, wordt er ook bezuinigd op de camera. Dat betekent dat een groothoek- of telelens waarschijnlijk ontbreekt en er slechts een enkele camera achterop te vinden is. Het toestel is daardoor een stuk minder veelzijdig dan de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max, maar dat merk je dan ook flink aan de prijs. Wel zorgt het bedrijf uit Cupertino ervoor dat de nieuwe camerasoftware de foto’s flink zal verbeteren.

10. Release aan het begin van 2020

De meest recente geruchten zijn het er over eens dat Apple de iPhone SE 2 aan het begin van 2020 uitbrengt. Het gerucht gaat dat Apple de iPhone SE 2 in maart wil uitbrengen, wat betekent dat de massaproductie deze maand van start zou gaan. Meestal organiseert het bedrijf zijn eerste keynote van het jaar in maart, dus gokken we dat we daar het toestel te zien krijgen. Ook Apple-analist Ming-Chi Kuo beweert dat het nieuwe toestel vanaf maart 2020 in de winkels ligt.

Houd tot die tijd iPhoned in de gaten, want in de aanloop naar de release gaan we er ongetwijfeld nog veel meer over horen.