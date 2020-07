Terwijl de wereldwijde smartphoneverkoop daalt, doet de iPhone SE 2020 het opvallend goed. Dat zou vooral te danken zijn aan Android-gebruikers die de overstap maken naar iOS.

‘iPhone SE 2020 blijkt verkoopsucces’

Het nieuws is afkomstig van Counterpoint Research, die een consumentenonderzoek hebben gedaan in de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat de algemene smartphoneverkopen in het tweede kwartaal van 2020 met 25 procent gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. Enkel Samsung en Apple konden de schade beperken door een sterke online positie.

Daarnaast heeft de iPhone SE 2020 die begin dit jaar uitkwam Apple geen windeieren gelegd. Het nieuwe budgettoestel blijkt een hit te zijn bij twee doelgroepen: meer dan dertig procent van de eigenaren van dit toestel stapt over van een iPhone 6S of ouder. Een ruime 26 procent van de eigenaren stapt daarnaast over van een Android-telefoon.

Dit laatste percentage is opvallend, omdat dit hoger ligt dan normaal. Blijkbaar zijn de (voor Apple-begrippen) lagere prijs en goede prestaties doorslaggevend voor deze doelgroep om de overstap van Google naar Apple te maken.

Counterpoint stelt tot slot dat het succes van de iPhone SE 2020 waarschijnlijk weinig invloed zal hebben op de verkoop van de iPhone 12 in september. De iPhone 12 en drie andere 2020-modellen die dan verschijnen, richten zich met een veel hogere prijs duidelijk op een ander publiek. De mensen die de SE 2020 aanschaffen, hebben daarnaast minder interesse in 5G-ondersteuning of technieken als Face ID en een voorkantvullend scherm.

Het sluiten van winkels en terughoudendheid van consumenten heeft ervoor gezorgd dat de smartphonemarkt een zwaar eerste halfjaar achter de rug heeft in 2020. Pas eind april was er volgens dit onderzoek weer een lichte stijging te zien en begint de markt vanaf juni weer op stoom te komen.

Meer over de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 verscheen na jaren van geruchten eindelijk in het voorjaar. Het toestel heeft het uiterlijk van de iPhone 8, maar de kracht van de iPhone 11 dankzij Apples A13-chip. Dat maakt het met een adviesprijs van 489 euro een interessant alternatief voor de andere, duurdere modellen van het bedrijf.

In onze review beschreven we de iPhone SE 2020 als een uitstekende smartphone voor iedereen die een betaalbaar toestel wil waar hij jaren mee vooruit kan. ‘Wat prestaties en ondersteuning betreft is er geen betere deal te vinden in deze prijsklasse’. Lees verder in de volledige iPhone SE 2020 review.