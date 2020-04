iPhone SE 2020 teardown: instapmodel vrijwel identiek aan iPhone 8

Niet alleen het design van de iPhone SE 2020 en iPhone 8 lijken op elkaar, ook onder de motorkap zijn ze vrijwel identiek. Toch zijn er wel enkele verschillen, zo blijkt uit een teardown van het kersverse Apple-toestel.



iPhone SE 2020 teardown

Normaal gesproken is iFixit de eerste website die een teardown publiceert. Dit keer gaat het onbekende YouTube-kanaal Ao Technology er echter met de primeur vandoor. Bij een teardown wordt een toestel uit elkaar gehaald om te kijken wat voor onderdelen erin zitten. Ditmaal is de iPhone SE 2020, die sinds vandaag officieel in Nederland verkrijgbaar is, aan de beurt.

De belangrijkste conclusie is dat het nieuwe instapmodel vrijwel identiek is aan de iPhone 8, het toestel uit 2017. Dit gaat niet alleen op voor het design, maar ook voor de interne onderdelen. Het grootste verschil zit ‘m in de processor. De iPhone SE 2020 heeft namelijk een A13-chip onder de motorkap. Deze krachtige en energiezuinige processor kennen we van de iPhone 11-telefoons. De iPhone 8 blijft steken op een A11-processor.

Verder laat de video zien dat een hoop onderdelen zelfs onderling inwisselbaar zijn. Ao Technology slaagt er bijvoorbeeld in om het moederbord van de iPhone 8 in de nieuwe SE te plaatsen. Ook is het mogelijk om het scherm van de nieuwe Apple-telefoon te plaatsen op het oudere toestel, al is het onduidelijk of de Touch ID-vingerafdrukscanner dan nog steeds werkt.



Wij gaan de iPhone SE 2020 testen

De iPhone SE 2020 werd vorige week door Apple aangekondigd en is inmiddels verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten. Het toestel heeft hetzelfde design als de iPhone 8, maar is dankzij de A13-processor net zo krachtig als de iPhone 11.

