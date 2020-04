iPhone SE 2020 nu te reserveren in Nederland: vind de beste prijzen

De iPhone SE 2020 is nu te reserveren in Nederland! In dit artikel zetten we de beste prijzen bij beschikbare winkels voor je op een rij.

iPhone SE 2020 reserveren: pre-order gestart in Nederland

Net zoals bij de iPhone 11 gaat de pre-order van de iPhone SE 2020 stipt om 14:00 uur Nederlandse tijd van start. Wederom is de grootte van de voorraad onbekend, dus als jij jouw iPhone SE 2020 volgende week vrijdag al wil ontvangen, is het slim om zo snel mogelijk een pre-order te plaatsen.

Op de website van Apple en bij verschillende webwinkels is het nieuwe instapmodel nu verkrijgbaar. Ben je op zoek naar een iPhone SE 2020 met abonnement of heb je liever een losse iPhone SE 2020? In beide gevallen kun je bij het onderstaande overzicht terecht.

We raden je aan om altijd goed naar de levertijden te kijken, omdat deze per winkel kunnen verschillen. Zeker als je een paar uur wacht met het plaatsen van je bestelling, kan de levertijd per winkel anders worden. De eerste exemplaren worden op vrijdag 24 april bezorgd.

Pre-order de iPhone SE 2020 als los toestel

Pre-order de iPhone SE 2020 met abonnement

Dit is de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is het nieuwe instapmodel van Apple met het design van de iPhone 8, maar de kracht van de iPhone 11. Het toestel draait op de A13-chip, heeft een 4,7 inch-lcd-scherm en enkele cameralens. Dankzij de glazen achterkant kun je het apparaat ook draadloos opladen.

De nieuwe iPhone SE is beschikbaar in de kleuren rood, zwart en wit met 64GB, 128GB of 256GB aan intern geheugen. Omdat je dit geheugen later niet kunt uitbreiden is het belangrijk dat je de genoeg opslag kiest. De iPhone SE 2020 kost 489 euro. Wil je de versie met 128GB of 256GB aan opslagruimte? Dan betaal je respectievelijk 539 en 659 euro.

Wil je meer weten? Check dan het overzicht met belangrijke iPhone SE 2020-specs en lees ook de vergelijking tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 8.