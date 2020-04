Ga jij de nieuwe iPhone SE 2020 kopen, of heb je ‘m al besteld? Of sla je het toestel over en wacht je liever op de iPhone 12? Laat van je horen in deze poll!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Doe mee aan de poll!

We hebben enorm lang op het toestel moeten wachten, maar vorige week werd eindelijk de iPhone SE 2020 aangekondigd. Sinds afgelopen vrijdag kun je de nieuwe SE pre-orderen in Nederland en op 24 april vindt de release plaats.



Ga jij de iPhone SE 2020 kopen?

Zie je de bovenstaande poll niet? Stem dan via deze link!

Door zijn lage prijs, krachtige hardware en compacte formaat zal de iPhone SE 2020 voor veel mensen een aantrekkelijke smartphone zijn. Helemaal wanneer je nu een oude iPhone hebt, kan upgraden en te diep wil tasten voor een nieuw toestel.

Daarom zijn we benieuwd: ben jij van plan de iPhone SE 2020 te kopen, of heb je ‘m al besteld? Of wacht je liever op de iPhone 12 en laat je de nieuwe SE links liggen? Doe mee aan de poll hierboven en laat van je horen!

Over de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 heeft het design van de iPhone 8, met een compact 4,7 inch-scherm en dikke randen aan de boven- en onderkant. De smartphone heeft geen Face ID, maar je gebruikt de Touch ID-vingerafdrukscanner om ‘m te ontgrendelen. Het toestel is niet zo compact als de eerste SE, maar in vergelijking met de iPhone 11 en iPhone 11 Pro alsnog een stuk minder groot.

Onder de motorkap van de SE 2020 zit de A13 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone 11-telefoons. Verder heeft de iPhone SE een enkele camera op de achterkant, ondersteuning voor draadloos opladen en snelladen en een waterdichte behuizing.

De iPhone SE 2020 (met 64GB opslag) kost 489 euro en verschijnt in drie kleuren: zwart, wit en rood. Ook is een versie met 128GB aan opslagruimte beschikbaar, waarvoor je 539 euro betaalt. De 256GB-variant kost 659 euro. Alle prijzen check je in de iPhone SE 2020 prijsvergelijker.

Lees meer over de iPhone SE 2020