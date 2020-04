De opvolger van de iPhone SE uit 2016 is eindelijk hier: de iPhone SE 2020. Het nieuwe instapmodel heeft het uiterlijk van de iPhone 8, maar beschikt over snellere hardware en een lagere prijs. Hier lees je er alles over.



iPhone SE 2020 officieel

Nog nooit hebben we zoveel geruchten geschreven over een onaangekondigde iPhone als over de nieuwe iPhone SE. Ruim een jaar geleden werd dit toestel al verwacht, maar kwam hij ondanks alle gelekte informatie keer op keer niet uit. Nu is het eindelijk wel zover: Apple heeft de iPhone SE 2020 onthuld.

De belangrijkste feiten op een rij:

iPhone SE 2020: iPhone 8-design met betere chip, camera en lagere prijs

iPhone 8-design met betere chip, camera en lagere prijs Prijs: vanaf 489 euro voor het 64GB-model

vanaf 489 euro voor het 64GB-model Kleuren: rood, wit en zwart

rood, wit en zwart Te bestellen in Nederland: vrijdag 17 april 14:00 uur

vrijdag 17 april 14:00 uur Eerste levering: vrijdag 24 april

De nieuwe iPhone heeft het design van de iPhone 8. Geen voorkantvullend scherm met Face ID dus, maar brede schermranden en een Touch ID-vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen.

Het display heeft dikke schermranden, met onderaan de Touch ID-vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen en met Apple Pay te betalen. Met een 4,7 inch-lcd-scherm is hij wat compacter dan de iPhone 11-serie, maar lang niet zo klein als de originele SE.

Snellere hardware en nieuwe camera

Ondanks dat het uiterlijk lijkt op de iPhone 8, is deze nieuwe instap-iPhone wel een stuk krachtiger. Dankzij de A13 Bionic-chip, die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit, is de iPhone SE 2020 helemaal klaar voor de toekomst en krachtig genoeg om alle apps en games te draaien.

Daarnaast is de chip een stuk zuiniger. Dat levert dus niet alleen betere prestaties op, maar ook een iPhone die minder vaak opgeladen hoeft te worden. Op de achterkant van de nieuwe SE zit een enkele camera, net als die van de iPhone XR. Het toestel draait standaard op iOS 13 en krijgt – zoals we van Apple gewend – zijn jarenlang software-updates.

De camera schiet foto’s in 12 megapixel en ondersteunt ook de Portretmodus, waardoor je fraaie foto’s maakt met een vervaagde achtergrond. Ook Smart HDR is aanwezig. Verder wordt de iPhone SE 2020 geleverd met een langzame 5 Watt-oplader, maar het toestel ondersteunt wel snelladen. Hierdoor zit de accu na een halfuur opladen voor de helft vol.

iPhone SE 2020 prijs en releasedatum

De nieuwe SE is vanaf aanstaande vrijdag (14.00 uur) in Nederland te bestellen. Je hebt hierbij de keuze uit 64GB, 128GB en 256GB aan intern geheugen. Net zoals iedere andere iPhone is dit later niet uit te breiden. De nieuwe SE verschijnt in de kleuren zwart, wit en rood. De prijzen zijn als volgt:

iPhone SE 2020 64GB: 489 euro

iPhone SE 2020 128GB: 539 euro

iPhone SE 2020 256GB: 659 euro

Aanstaande vrijdag is de nieuwe iPhone SE te bestellen vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd. De eerste exemplaren worden vervolgens op 24 april geleverd.

Pre-order de iPhone SE 2020 als los toestel

Pre-order de iPhone SE 2020 met abonnement