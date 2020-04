Ben je van plan de nieuwe iPhone SE in huis te halen? Dan is het slim om vooraf te controleren waar het nieuwe toestel op voorraad is. In dit artikel houden we de actuele iPhone SE 2020-levertijd bij.

iPhone SE 2020 levertijd

In dit overzicht zetten we de actuele iPhone SE 2020-levertijden op een rijtje. Zo weet je precies waar je de nieuwe iPhone het best kunt kopen. Dit zijn de gemiddelde levertijden:

In het overzicht hieronder hebben we de iPhone SE 2020-levertijd per provider en webwinkel uiteengezet. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende kleuropties en opslagcapaciteiten. Het overzicht is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar houd wel rekening met een aantal zaken.

Het is een momentopname. Levertijden kunnen worden aangepast;

Webwinkels hanteren soms optimistische levertijden;

Toestellen worden geleverd op volgorde van bestelling: wie het eerst komt, wie het eerst maalt;

Levertijden kunnen flink schommelen, bijvoorbeeld omdat Apple niet alles prijsgeeft qua voorraad.

Over dat laatste punt: webwinkels en providers weten vaak niet precies welke voorraad ze van Apple krijgen. Hierdoor is het vooral in de eerste periode na de release lastig om nauwkeurige levertijden te communiceren naar klanten.

Met een adviesprijs van 489 euro is de iPhone SE 2020 een erg betaalbare iPhone. Hij verschijnt in drie kleuropties: zwart, wit en rood en in drie opslagcapaciteiten: 64GB, 128GB en 256GB. Dit zijn de adviesprijzen:

iPhone SE 2020 64GB: 489 euro

iPhone SE 2020 128GB: 539 euro

iPhone SE 2020 256GB: 659 euro

iPhone SE 2020 levertijden per provider

Opslag Kleur KPN T-Mobile Vodafone Tele2 Hollandsnieuwe 64GB Zwart 1 werkdag 5 werkdagen 5 werkdagen 1 werkdag Onbekend 64GB Wit 1 werkdag 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen Onbekend 64GB Rood 1 werkdag 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen Onbekend 128GB Zwart Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar 128GB Wit Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar 128GB Rood Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar 256GB Zwart Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar 256GB Wit Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar 256GB Rood Onbekend 5 werkdagen Niet bestelbaar 5 werkdagen Niet bestelbaar Bestel bij KPN Bestel bij T-Mobile Bestel bij Vodafone Bestel bij Tele2 Bestel bij Hollandsnieuwe

Wil je een compleet overzicht van alle soorten abonnementen en prijzen? Kijk dan in onze iPhone SE 2020 abonnement vergelijker of bekijk het aanbod per provider:

Levertijden webshops

De losse verkoop is op 24 april gestart. Sindsdien zien we de levertijden bij verschillende webshops oplopen. Wij halen elk uur de actuele prijzen en levertijden van verschillende webshops op en verwerken deze in de prijsvergelijker. Hieruit blijkt dat de levertijden soms per uur kunnen verschillen. Het overzicht hieronder we zo nauwkeurig mogelijk bij.

Wil je weten hoe lang de actuele levertijd voor een losse iPhone SE 2020 nu is? Check dan de prijsvergelijker. Deze is altijd actueel. Via onderstaande links ga je direct naar het aanbod van de webwinkels.

Opslag Kleur Amac Belsimpel Bol.com Mobiel.nl Wehkamp MediaMarkt Paradigit 64GB Zwart Onbekend 5 – 7 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend 22 werkdagen 64GB Wit Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend 22 werkdagen 64GB Rood Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend Niet bestelbaar 128GB Zwart Onbekend 5 – 7 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen Onbekend Onbekend 32 werkdagen 128GB Wit Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend 32 werkdagen 128GB Rood Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend Niet bestelbaar 256GB Zwart Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend 22 werkdagen 256GB Wit Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend 22 werkdagen 256GB Rood Onbekend 10 werkdagen Onbekend 5 – 10 werkdagen 15 werkdagen Onbekend Niet bestelbaar Bestel bij Amac Bestel bij Belsimpel Bestel bij Bol.com Bestel bij Mobiel.nl Bestel bij Wehkamp Bestel bij MediaMarkt Bestel bij Paradigit

iPhone-levertijden omzeilen: 5 tips

Apple brengt jaarlijks nieuwe iPhones uit. Voordat de toestellen in de winkels liggen, vindt een pre-order plaats. Meestal verloopt deze zo succesvol dat het een paar weken tot maanden duurt voordat het nieuwe model weer overal goed op voorraad is. Wil je er zeker van zijn dat je later dit jaar of volgend jaar de nieuwste versie als eerst in huis hebt? Dan moet je meedoen aan de pre-order. Met onderstaande tips vis je dan hopelijk niet naast het net.

Zorg dat je op de pre-order-dag op het specifieke tijdstip klaar zit achter je computer of laptop; Kies voor die dag welke uitvoering, kleur en opslagcapaciteit je wil: zo voorkom je getreuzel; Zorg dat er genoeg geld op je rekening staat om af te rekenen (en verhoog eventueel de daglimiet voor internetbankieren); Ga je ‘m bij de Apple Store bestellen? Installeer dan de Apple Store-app en koppel alvast je Apple ID- en betaalgegevens.

