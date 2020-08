Is het verstandig om nu een iPhone SE 2020 te kopen, of kun je beter op de iPhone 12 of iPhone 12 mini wachten? In dit artikel kijken we welke aankoopkeuze jij het best kunt doen.

Gids: Nu een iPhone SE 2020 kopen, of wachten?

De iPhone 12-serie komt eraan. We verwachten dit jaar vier nieuwe telefoons. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max lijkt het erop dat Apple dit jaar een nieuw model introduceert: de iPhone 12 mini. Het bedrijf gaf al aan dat de nieuwe smartphones “een paar weken” vertraagd zijn, waardoor de iPhone 11-opvolgers op zo’n vroegst halverwege oktober in de winkels liggen.

Het is daarmee een interessante tijd voor mensen die in de markt zijn voor een nieuw Apple-toestel. De iPhone 12 mini schijnt namelijk goedkoper en kleiner te worden dan de reguliere iPhone 12, waardoor ‘ie mogelijk in het vaarwater van de iPhone SE komt, die begin dit jaar al werd vernieuwd.

Dit roept vragen op bij iPhoned-lezers. Is het verstandig om nu de iPhone SE 2020 te kopen, of kun je beter nog even de hand op de knip houden en wachten op de iPhone 12, of iPhone 12 mini? In dit artikel helpen we je bij het maken van een weloverwogen keuze aan de hand van vijf argumenten, drie voor en twee tegen.

Ja, waarom je wél een iPhone SE 2020 moet kopen

1. Appels met peren vergelijken

De iPhone SE 2020 is een relatief nieuw toestel, maar dat zie je niet af aan het design. De vernieuwingen vonden namelijk vooral onder de motorkap plaats. Het toestel draait op precies dezelfde processor als de veel duurdere iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, en is daarmee razendsnel in gebruik.

In dat prijsverschil schuilt hét onderscheidende kenmerk van de iPhone SE 2020: de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De SE is gemaakt voor mensen die het maximale uit hun geld willen halen, en niet per se op zoek zijn naar het nieuwste van het nieuwste.

Die vlieger gaat niet op voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Deze toestellen richten zich op veeleisende gebruikers die wél meteen aan de slag willen met nieuwe functies.

Kortom: kiezen tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 12 mini is vooralsnog appels met peren vergelijken. Beide toestellen zijn op een ander publiek gericht.

2. De iPhone SE 2020 is een uitstekend toestel

“Wat prestaties en ondersteuning betreft is er geen betere deal te vinden in deze prijsklasse”, zo schreven we in onze iPhone SE 2020 review. Achter die conclusie staan we nog steeds: Apples goedkoopste smartphone is een uitstekend toestel.

Toegegeven: de telefoon heeft een verouderd design en de forse schermranden vallen niet bij iedereen in de smaak. Ook wanneer je veel in de weer bent met fotograferen, ben je beter af bij bijvoorbeeld de iPhone 11. De camera’s van de SE zijn immers niet onderscheidend, maar wel goed genoeg voor ‘huis-tuin-en-keuken foto’s’.

Aan de positieve kant doet de iPhone SE 2020 ook een hoop goed. Het toestel is razendsnel dankzij de snelle processor, betaalbaar en dankzij de compacte behuizing heel handzaam. Bovendien blijft Apple de SE de komende jaren ondersteunen met iOS-updates, waarvan iOS 14 de volgende is. Met de iPhone SE 2020 zit je de komende drie tot vijf jaar dus wel goed.

3. Compact

We haalden het al eventjes aan, maar de iPhone SE is met zijn 4,7 inch-scherm ontzettend handzaam. Telefoons worden de afgelopen jaren steeds groter, maar dat geldt niet voor Apples kleinste telefoon. Wil je een echt compacte telefoon, dan moet je bij de iPhone SE 2020 zijn (en blijven).

Tenminste, daar lijkt het wel op. De iPhone 2020-serie is natuurlijk nog niet aangekondigd, dus een harde vergelijking met de iPhone SE 2020 kunnen we nog niet maken. Wel kunnen we op basis van geruchten een inschatting geven van de (verwachte) formaten.

Het lijkt er namelijk op dat de iPhone 12 mini qua formaat tussen de iPhone SE 2020 en iPhone 12 in valt. Hij wordt volgens geruchten dus groter dan de huidige SE, maar kleiner dan de opvolger van de iPhone 11. Bovendien krijgt de iPhone 12 (mini) waarschijnlijk een voorkantvullend display, terwijl de SE uit 2020 flinke schermranden heeft.

Nee, waarom je geen iPhone SE 2020 moet kopen

4. Meer voor minder

Momenteel is het aankoopadvies voor de iPhone SE 2020 heel simpel. Wil je het maximale uit je geld halen maar wél een Apple-telefoon? Dan moet je bij de nieuwe iPhone SE zijn. Het toestel heeft onderaan de streep een veel scherpere prijs-kwaliteitsverhouding dan zijn duurdere broers, zoals de iPhone 11 Pro.

De iPhone 12 mini zou dit simpele aankoopadvies weleens kunnen vertroebelen. Het instapmodel van de iPhone 12 schijnt bij verschijning namelijk zo’n 700 euro te kosten. Indien dit klopt, is de 12 mini ongeveer 200 euro duurder dan de huidige SE.

Dankzij dit prijsverschil krijg je volgens de geruchten wel een veel completer toestel. De iPhone 12 mini schijnt namelijk hetzelfde soort scherm, ontwerp, camera’s en prestaties als de reguliere iPhone 12 te krijgen.

Uiteraard blijft het momenteel bij speculatie, maar op bepaalde punten schijnt de 12 mini een paar streepjes voor te krijgen. Of dit hogere prijskaartje daardoor is gerechtvaardigd, is uiteraard aan jou.

5. Groter scherm

Over dat scherm gesproken: Apple bracht nog nooit een compact vlaggenschip uit. Op goedkopere toestellen, zoals de eerste en tweede iPhone SE, werd altijd op bepaalde gebieden bezuinigd. Je merkte dat bijvoorbeeld aan het verouderde design van de toestellen, of de flinke schermranden.

De iPhone 12 mini wordt volgens de geruchtenmolen onderdeel van de iPhone 12-serie, met alle voordelen van dien. Het toestel schijnt bijvoorbeeld hetzelfde design te krijgen. Maak je dus klaar voor een scherm dat de hele voorkant vult en een oled-paneel, dat kwalitatief beter is dan het lcd-scherm van de iPhone SE 2020.

We moeten de onthulling nog even afwachten, maar het is goed mogelijk dat de iPhone SE 2020 en iPhone 12 mini elkaar qua formaat dus niet eens zo heel veel ontlopen. Het verschil wordt verklaard dankzij de forse bezels van eerstgenoemde, terwijl de 12 mini een veel efficiëntere voorkant zou krijgen. Het scherm kan daardoor naar verhouding groter worden, zonder dat de behuizing meegroeit.

Conclusie: Moet je nu een iPhone SE 2020 kopen?

Samenvattend: is het handig om nu een iPhone SE 2020 te kopen? Het antwoord is zonder twijfel “Ja” wanneer je het maximale uit je geld wil halen. De prijs-kwaliteitsverhouding van de iPhone SE is ongeëvenaard en het lijkt er niet op dat de iPhone 12 of iPhone 12 mini hier iets aan gaat veranderen.

Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon, maar heb je geen haast? Dan kan het geen kwaad om de presentatie van de iPhone 12-telefoons even af te wachten. Wellicht bevalt de iPhone 12 of iPhone 12 mini je wel, bijvoorbeeld vanwege het vermoedelijk verbeterde design. Bovendien ben je geen dief van je eigen geld door te wachten, omdat de iPhone SE 2020 in die tussenliggende periode niet ineens duurder wordt.

