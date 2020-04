Vandaag ploft hij verspreid door heel Nederland op de deurmat: de iPhone SE 2020 is nu in Nederland verkrijgbaar. Lees hier alles over de start van de verkoop, die dit keer anders is dan alle andere jaren hiervoor.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 in Nederland nu verkrijgbaar

Normaal gesproken betekent de verkoopstart van een nieuwe iPhone voor de redactie van iPhoned een ritje met de trein naar een Apple Store in Nederland. Daar halen we ons eigen exemplaar op en verbazen we ons meestal over de lange rijen met Apple-fans die voor de deuren staan.

Dat is dit jaar allemaal anders, nu alle Apple Stores gesloten zijn en ook nagenoeg alle andere elektronicazaken hun deuren dicht houden in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Gelukkig maar dat webshops wel geopend zijn en ook het bezorgen van pakketjes gewoon doorgaat.

Dat is de reden dat bij veel mensen die een iPhone SE 2020 pre-order geplaatst hebben het toestel vandaag wordt bezorgd. De hele iPhoned-redactie wenst iedereen die vandaag met zijn/haar nieuwe iPhone aan de slag gaat natuurlijk veel plezier!

Heb je niet meegedaan aan de pre-order en wil je toch zo snel mogelijk de iPhone SE 2020 in huis hebben? Dan kun je terecht in onze prijsvergelijker. Daarin staat de actuele voorraad van het toestel, waarbij je gemakkelijk kunt filteren op kleur, opslagcapaciteit en levertijd. Zo vind je in een paar keer klikken precies de deal die bij jou past.

De iPhone SE 2020 in vogelvlucht

De iPhone SE 2020 is het langverwachte nieuwe instapmodel van Apple. Met het design van de iPhone 8 en een prijs van 489 euro, maar tegelijkertijd de kracht van de iPhone 11 Pro. Het toestel ondersteunt daarnaast draadloos opladen en heeft een enkele cameralens op de achterkant, die dankzij de software alsnog de Potretmodus ondersteunt voor het maken van mooiere foto’s.

Dat maakt deze iPhone een interessante keus voor mensen die op zoek zijn naar een relatief goedkope smartphone waar je jaren zoet mee bent. Dankzij de lange ondersteuning van Apple met software-updates kun je er namelijk van uitgaan dat de nieuwe SE nog jaren de allernieuwste iOS-versie kan draaien.

iPhone SE 2020 Welke iPhone SE 2020 wil je? Selecteer: 64GB 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 489,00 iPhone SE 2020 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 27,00 p/m Abo: € 7,50 p/m Toestel: € 19,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen