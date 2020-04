De iPhone SE 2020 biedt geen ondersteuning voor het bekijken van notificaties met Haptic Touch. Met deze techniek kun je voor sommige apps via een widget snel notificaties checken door deze lang ingedrukt te houden.



Haptic Touch op iPhone SE 2020

Sinds de komst van de iPhone XR heeft Apple het drukgevoelige 3D Touch vervangen en is Haptic Touch de standaard geworden. In plaats van het beeldscherm stevig in te drukken, hoef je nu alleen nog wat langer ingedrukt te houden om snelle acties gedaan te krijgen. De iPhone SE 2020 heeft deze techniek ook gekregen, maar het blijkt nu dat het niet werkt voor notificaties.

Bij andere iPhones met Haptic Touch-ondersteuning kun je een melding namelijk lang ingedrukt houden om de inhoud ervan te zien, zonder dat je de app daadwerkelijk hoeft te openen. Dit kan zowel in het toegangsscherm als in het Berichtencentrum. Als je bijvoorbeeld een Twitter-melding lang ingedrukt houdt, zie je een preview van de hele tweet en kun je vanaf daar de tweet zelfs liken of erop antwoorden.

Functie wordt waarschijnlijk niet toegevoegd

Op de iPhone SE 2020 werkt Haptic Touch niet om notificaties te bekijken, en dat is geen bug. Gebruikers van de nieuwe iPhone SE kunnen notificaties alleen openen door ze naar links te vegen en op ‘Bekijk’ te tikken. De techniek werkt wel wanneer je een app-icoon of bijvoorbeeld het bluetooth-icoon lang ingedrukt houdt.

De iPhone XR had in het begin hetzelfde probleem, maar door een software-update werd deze functie alsnog toegevoegd. Toch ziet het ernaar uit dat Apple de functie bij de iPhone SE 2020 definitief achterwege laat. Volgens Matthew Panzarino van de website TechCrunch was het ontbreken van deze functie de bedoeling. SE-gebruikers hoeven dus geen update te verwachten waarin het snel bekijken van notificaties alsnog beschikbaar wordt.

Het nieuwe instapmodel van Apple werd na jaren van geruchten eindelijk deze maand aangekondigd. Bij iPhone-fanaten die het toestel gelijk hebben besteld, plofte de iPhone SE 2020 vrijdag 24 april op de deurmat. iPhoned heeft het toestel getest en geeft een eerste indruk van de iPhone SE 2020. Later komen we met de uitgebreide review.

Het toestel is qua uiterlijk identiek aan de iPhone 8, maar onder de motorkap geniet je van allerlei nieuwe snufjes die Apple nu te bieden heeft. Benieuwd welke functies de nieuwe iPhone SE heeft? Bekijk dan onze iPhone SE 2020-overzichtspagina.

