‘iPhone SE 2020 wordt goedkoper en gaat binnenkort 200 euro kosten’

Er zit een iPhone SE 2022 aan te komen, dat is een ding dat vrijwel zeker is. Volgens Apple-kenner Mark Gurman moet de iPhone SE 2020 daarom goedkoper worden, en 200 euro gaan kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 goedkoper: 200 euro

Dat zegt Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief. Hij vindt dat Apple de iPhone SE 2020 moet blijven aanbieden, ook al verschijnt de iPhone SE 2022 binnenkort. De prijs van de iPhone SE 2020 moet dan zo rond de 200 euro gaan komen. Deze prijs zou dan ook goed zijn voor gebieden als Zuid-Amerika en India, waar de goedkopere Android-telefoons het juist erg goed doen.

Apple heeft nog nooit eerder een iPhone met een prijs van 200 euro verkocht. De iPhone SE is de goedkoopste iPhone van Apple en die heeft een adviesprijs van 489 euro. Volgens Gurman zou Apple de iPhone SE 2020 goedkoper kunnen maken, zolang de prijs van de grondstoffen en de onderdelen niet te hoog wordt.

Een iPhone SE die een stuk goedkoper is zou ook een mooie reden zijn voor Apple om de verouderde iPod touch te vervangen. Die heeft al sinds 2019 geen update meer gekregen. De iPod touch gebuikt de A10 Fusion Chip die ook in de iPhone 7 zit.

iPhone SE 2022 komt eraan

Het wachten is dus op de iPhone SE 2022, want dat zou het perfecte moment zijn om de iPhone SE 2020 goedkoper in de markt te zetten. De nieuwe iPhone SE 2022 krijgt overigens wel een paar verbeteringen.

Het nieuwe toestel krijgt een snellere processor dan zijn voorloper, de iPhone SE 2020. Waarschijnlijk wordt dit de A15 Bionic die je ook in de iPhone 13 vindt. De iPhone SE 2020 heeft een A13-chip, die ook in de iPhone 11 zit.

Een van de andere verschillen tussen de iPhone SE 2022 en de vorige versie is de ondersteuning voor 5G. Het voordeel van 5G is op dit moment beperkt, maar internetten met 5G is vaak wel sneller. De huidige iPhone 2020 SE ondersteunt enkel 4G.

Lees ook: iPhone SE 2022: verschillen met iPhone SE 2020

Wil je zo snel mogelijk het laatste Apple-nieuws? Check de website en download onze gratis iPhoned-app, dan blijf je altijd op de hoogte. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.