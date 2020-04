Door de snelle A13-chip is de nieuwe iPhone SE 2020 van Apple een uitstekende koop. Maar wat heeft de 12 megapixel-camera allemaal te bieden? Wij zetten het voor je op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 camera: dit moet je weten

De iPhone SE 2020 beschikt over een enkele cameralens achterop. Omdat een groothoek- of telelens ontbreekt, is het toestel uiteraard minder veelzijdig dan de iPhone 11 Pro (Max). Desondanks zorgt Apple dankzij de nieuwste camerasoftware ervoor dat de foto’s een stuk verbeteren ten opzichte van oudere iPhones met een enkele lens. Deze functies kun je verwachten in de camera van de iPhone SE 2020.

Portretmodus

Eén van de belangrijkste features van de nieuwe iPhone SE is de portretmodus. Deze functie maakt je onderwerp scherp en de achtergrond wazig. Zo krijg je hetzelfde effect als wanneer je met een spiegelreflexcamera foto’s maakt. Ook de 7 megapixel-frontcamera heeft deze functie.

Daarnaast heeft de portretmodus diepteregeling. Het handige aan deze functie is dat je zelfs na het nemen van de foto in portretmodus nog de wazigheid van je achtergrond kan veranderen. Ook heb je zes verschillende soorten portretbelichting: natuurlijk, studio, contour, toneel, toneel mono en high-key mono. Hiermee lijken je foto’s gelijk een stuk professioneler.

Smart HDR

Door middel van Smart HDR kan de camera van de iPhone SE bijvoorbeeld gezichten herkennen. Deze vernuftige techniek zagen we voor het eerst in de iPhone 11-serie. De camera kan het gezicht hier en daar extra belichten, waardoor details een stuk beter zichtbaar worden. De functie komt vooral van pas als je foto’s maakt met een groot contrast qua licht en kleuren.

Hier hoef je zelf niks voor te doen: de camera herkent onderbelichte delen van een foto zelf. Tijdens het maken van de foto worden er namelijk meerdere plaatjes tussendoor geschoten. In een fractie van een seconde heeft de iPhone de beste elementen uit deze kiekjes gekozen en ze bij elkaar gevoegd, om zo de best mogelijke foto te tonen.

QuickTake-video

Ook QuickTake-video van de iPhone 11 (Pro) is terug te vinden in de iPhone SE 2020. Met deze functie neem je een video op wanneer je de fotomodus hebt geactiveerd. Als je bezig bent met het maken van een foto, kan het zijn dat je ineens een video wil maken.

Je activeert de functie door de cameraknop lang ingedrukt te houden. Hierdoor begin je met filmen. Wanneer je de sluiterknop naar rechts verschuift zet je hem vast. Er verschijnt een kleine sluiterknop naast de opnameknop. Ook tijdens het opnemen kun je dan doorgaan met het maken van foto’s. De camera van de iPhone SE schiet overigens moeiteloos video’s in 4K-kwaliteit.

Lees ook: Tip: Zo maak je een QuickTake-video met je iPhone 11 (Pro)

Groothoekcamera en 5x digitale zoom

Ondanks dat de telelens en ultragroothoeklens van de iPhone 11 Pro (Max) ontbreken op de iPhone SE 2020, beschikt het toestel wel over een groothoekcamera. Hierdoor kan de enkele lens van de SE toch veel van de omgeving vastleggen.

Bovendien zit een redelijk goede zoomfunctie in het budgetmodel. Je kan namelijk tot 5x digitaal zoomen met de camera terwijl het beeld toch relatief scherp blijft. Dit is niet te vergelijken met de zoomfunctie van de telelens in de iPhone XS of iPhone 11 Pro, maar zal voor veel iPhone-gebruikers voldoende zijn.

Andere bekende functies

Verder heeft de iPhone SE 2020 dezelfde functies die we al een tijdje van iPhone-camera’s gewend zijn. Zo zorgt de iPhone er door middel van automatische en optische beeldstabilisatie voor dat je niet snel een bewogen foto maakt.

Ook zit er geavanceerde rode-ogencorrectie in en schiet je meerdere foto’s in rap tempo na elkaar met de Burst-modus. De flits heeft een zogenaamde Led True Tone, waardoor je foto’s niet een blauwe ondertoon krijgen wanneer je de flitser aanzet. Bovendien kun je met Live-foto’s maak je korte bewegende foto’s.

Meer over de iPhone SE 2020

Na jaren van geruchten werd op 15 april de iPhone SE 2020 eindelijk uitgebracht. Het toestel heeft het uiterlijk van de iPhone 8, maar de binnenkant van een iPhone 11.

Op onze iPhone SE 2020-overzichtspagina lees je alles wat je moet weten over het nieuwe budgetmodel van Apple. Ook lichten we zes details uit die je nog niet wist over de iPhone SE 2020.