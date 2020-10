Koop je een iPhone SE, iPhone 11 of iPhone XR, dan zitten er voortaan geen oplader en oordopjes meer in het doosje. De oudere telefoons worden – net als de iPhone 12-toestellen – niet meer met deze accessoires geleverd.

Lees verder na de advertentie.

Geen oplader en oordopjes bij oudere iPhones

Tijdens het iPhone 12-event maakte Apple bekend dat het vanuit milieuoverwegingen geen oplader en oordopjes meer in de verpakking van de nieuwe iPhones stopt. Maar ook als je een ‘oudere’ telefoon in huis haalt, ontbreken de accessoires in het doosje. MacRumors schrijft dat de iPhone SE (2020), iPhone 11 en iPhone XR zonder adapter en EarPods worden geleverd.

Op de Nederlandse Apple-website wordt dit ook aangegeven als je één van de iPhones wil bestellen. In de verpakking van de iPhone SE, 11 en XR zit nog wel een usb-c-naar-Lightning-kabel, zodat je de toestellen wel gewoon kunt verbinden met een adapter. Doordat de accessoires worden weggelaten, zijn de verpakkingen van de iPhones ook compacter.

Apple gaat er vanuit dat je waarschijnlijk wel een oplader hebt liggen die je kan gebruiken, bijvoorbeeld die van je vorige iPhone. Is dit niet het geval, dan kun je de adapter en oordopjes alsnog los aanschaffen. De 20 Watt-usb-c-oplader, waarmee snelladen mogelijk is, kost bijvoorbeeld 25 euro.

iPhone 12, iPhone 12 mini en 12 Pro (Max)

Ook de nieuwe iPhones die deze week zijn aangekondigd, worden dus zonder oplader en oordopjes geleverd. De iPhone 12, die de populaire van iPhone 11 opvolgt, is wel flink verbeterd en heeft nu bijvoorbeeld een oled-scherm. Hierdoor spatten kleuren van het scherm af en zijn zwarttinten dieper.

Helemaal nieuw is de iPhone 12 mini, een compact toestel met een voorkantvullend scherm van 5,4 inch. De telefoon heeft wel dezelfde krachtige hardware als zijn grotere broers en een compacte behuizing die je makkelijk met één hand vasthoudt en bedient. De iPhone 12 mini wordt in november uitgebracht.

Verder kwam Apple met de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, de meest geavanceerde iPhones tot nu toe. De toestellen hebben flink verbeterde camera’s en grotere schermen dan de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. Ze zijn met adviesprijzen van respectievelijk 1159 en 1259 euro wel een stuk duurder dan de iPhone 12 (909 euro) en iPhone 12 mini (809 euro).

Meer weten? Check ook het overzicht waarin we alle Nederlandse prijzen en releasedata van de iPhone 12-telefoons op een rijtje zetten. Lees ook welke modellen en kleuren Apple allemaal uitbrengt van de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max.