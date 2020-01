Een twijfelachtige bron schrijft dat Apple dit jaar twee iPhone SE 2-versies op de markt brengt. De modellen zouden niet op hetzelfde moment verschijnen.



Gerucht: Apple brengt twee versies van iPhone SE 2 uit

Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, dat met bronnen in de productieketen van Apple claimt te hebben gesproken. De Taiwanese website deelt regelmatig Apple-geruchten, maar heeft het lang niet altijd bij het juiste eind. Neem het bericht daarom met een korreltje zout.

DigiTimes schrijft dat Apple dit jaar twee versies van de iPhone SE 2 gaat uitbrengen. Het kleinste model zou een 4,7 inch-scherm krijgen. De grotere broer wordt volgens de site met 5,5 of 6,1 inch-paneel uitgerust. Afgezien van schermgrootte zouden de twee telefoons identiek zijn.

Ze worden alleen niet op hetzelfde moment uitgebracht. De kleinste versie komt namelijk in de komende maanden uit, terwijl de grote iPhone SE 2 nog even op zich laat wachten. Dit model zou in de laatste maanden van 2020 pas aangekondigd worden.

Ook interessant: ‘Apple brengt volgend jaar vijf iPhones uit, eerste iPhone zonder Lightning-poort in 2021’



Over de iPhone SE 2

We horen al jaren geruchten over de iPhone SE 2. Dankzij alle geruchten, prototypes en accessoires is het zo goed als zeker dat het toestel op den duur uitkomt, maar de grote vraag is wanneer. In onze Apple-voorspellingen voor 2020 denken we dat de betaalbare, compacte iPhone vroeg in het jaar verschijnt.

Het toestel zou hetzelfde design als de iPhone 8 krijgen. Hierdoor wordt hij wel een stukje groter dan de originele iPhone SE. Apple zou de razendsnelle A13-chip uit de iPhone 11 en iPhone 11 Pro ook voor de SE 2 willen gebruiken. Qua verkoopprijs verwachten we dat het toestel tussen de 350 en 450 euro gaat kosten.

Lees verder: iPhone SE 2 in 2020: 7 verwachtingen voor Apples nieuwe budget-iPhone