‘Renders van iPhone SE 2 (of iPhone 9) verschijnen online’

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de iPhone SE 2, en nu zijn verschillende renders van het toestel gelekt. Te zien is dat de smartphone aan de buitenkant vrijwel identiek is aan de iPhone 8.

iPhone SE 2 renders gelekt: bekijk ze hier

De renders zijn gepubliceerd door website iGeeksBlog en in samenwerking met de smartphone-insider OnLeaks gemaakt. Hij deelt vaak betrouwbare renders van nog aangekondigde toestellen, dus het is aannemelijk dat de iPhone SE 2 (of iPhone 9) er zo uit komt te zien. Op de beelden wordt duidelijk dat de iPhone SE 2 enorm lijkt op de iPhone 8, wat overeenkomt met eerdere geruchten.

Volgens de informatie heeft de iPhone SE 2 een 4,7 inch-scherm en afmetingen van 138,5 bij 67,4 bij 7,8 millimeter, waarmee de smartphone alleen iets dikker is dan de iPhone 8. Het glas aan de achterkant zou daarnaast niet glanzend zijn, maar een matte afwerking hebben. Ook dit wijkt af van de iPhone 8.

Touch ID en A13-chip

Aan de boven- en onderkant van het 4,7 inch-scherm zien we dikke randen, met onderin de bekende Touch ID-vingerafdrukscanner – en dus geen Face ID. Ook heeft het scherm een lcd-paneel, wat in de praktijk iets minder mooi is dan het oled-display van bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Verder zien we een enkele camera aan de achterkant, waarbij Apple waarschijnlijk software gebruikt om foto’s te verbeteren. Hoewel de iPhone SE 2 er aan de buitenkant nogal ouderwets uitziet, beschikt het toestel waarschijnlijk wel over de nieuwste interne hardware. De smartphone wordt naar verluidt aangedreven door de A13 Bionic-chip, die ook in de allernieuwste iPhones zit.

De vraag is hoe Apple het nieuwe toestel gaat noemen. Eerdere geruchten spraken telkens over ‘iPhone SE 2’, maar het kan ook zijn dat Apple kiest voor de iPhone 9, omdat het toestel eruitziet als een directe opvolger van de iPhone 8. Naar verwachting wordt de nieuwe compacte iPhone officieel gepresenteerd tijdens een event in maart, waar we vermoedelijk ook nieuwe iPads te zien krijgen. Mogelijk is de iPhone SE 2 vanaf maart te koop.

