Bloomberg bevestigt vandaag veel van de geruchten die we al langer horen over de opvolger van de iPhone SE. Zo zou de iPhone SE 2 massaproductie in februari starten, zodat hij in maart al in de winkels ligt.



iPhone SE 2 massaproductie start in februari

Al jaren vragen liefhebbers van de iPhone SE erom: een nieuwe iPhone SE met specificaties die in 2020 nog mee kunnen. Apple geeft daar volgens Bloomberg al in maart dit jaar gehoor aan. De iPhone SE 2 massaproductie zou in de loop van februari van start gaan, zodat er genoeg exemplaren beschikbaar zijn om in maart in Apple Stores over heel de wereld aan te kunnen bieden.

Als het om Apple-geruchten gaat, is Bloomberg al jaren een van de meest betrouwbare bronnen. Dat het medium nagenoeg alle geruchten over de SE 2 bevestigt, is dus een sterke aanwijzing dat we de opvolger van de SE daadwerkelijk over twee maanden kunnen verwachten.

Naast de release in maart onderstreept Bloomberg nog een aantal andere geruchten over het toestel. Zo zou Apple de prijs bewust extra laag willen inzetten, om daarmee dezelfde doelgroep als de originele SE aan te spreken.



Een iPhone 8 met de kracht van de iPhone 11

Het toestel zou qua design veel op de iPhone 8 lijken, met een 4,7 inch scherm, een traditionele Touch ID-knop en een enkele cameralens. De SE 2 zou dezelfde A13-chip krijgen als de iPhone 11 en 3GB aan werkgeheugen.

Daarmee trapt de SE 2 een van de drukste iPhone-jaren ooit af. Naast dit goedkopere toestel zou Apple in september namelijk nog vier nieuwe iPhones op de markt brengen. In het onderstaande overzicht nemen we deze allemaal met je door.

