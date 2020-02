‘Apple lanceert iPhone SE 2 in maart voor zelfde prijs als originele SE’

Apple is volop bezig met het produceren van de iPhone SE 2, om het toestel klaar te krijgen voor een lancering in maart. De prijs wordt hetzelfde als van de originele iPhone SE, zo stelt een nieuw gerucht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2 krijgt zelfde prijs als origineel

Website FastCompany sprak met bronnen binnen de productieketen van Apple. Die bevestigden veel geruchten die al een tijdje de ronde deden. Zo krijgt de iPhone SE 2 dus dezelfde prijs als de originele iPhone SE tijdens zijn lancering had in 2016 (399 dollar). In Nederland zou dat neerkomen op een vanafprijs van 489 euro.

Het toestel wordt gepresenteerd op het Apple-event dat in maart moet plaatsvinden. De iPhone SE 2 wordt wereldwijd een belangrijke smartphone voor Apple. Kenners geloven dat Apple hiermee in de grote opkomende smartphonemarkten India en China succes wil boeken. Juist in deze landen zijn mensen al gewend om voor een laag bedrag goede Android-smartphones te kopen. Apple hoopt daar met een nieuw instapmodel tussen te komen.

Design van iPhone 8

Om de kosten laag te houden, maakt Apple daarbij gebruik van onderdelen waar het al jaren mee werkt. Zo zou de iPhone SE 2 geen Face ID krijgen, maar heeft het nog een vingerafdrukscanner in de fysieke thuisknop. Qua design wordt teruggevallen op het vertrouwde ontwerp van de iPhone 8, zo blijkt ook uit eerder gelekte renders.

Eerdere geruchten spreken over een 4,7 inch-scherm voor de iPhone SE 2, hoewel er soms ook gesproken wordt over een schermdiagonaal van 4,9 inch. Verder draait het toestel op Apples A13-chip. Achterop het toestel zit een enkele cameralens, net als bij de iPhone XR.

Lancering in maart 2020

De eerste iPhone SE was na de release verkrijgbaar in twee varianten. Het instapmodel had 16GB aan opslaggeheugen. De iets duurdere variant had 64GB aan opslagruimte en kostte 589 euro. Een jaar later bracht het twee nieuwe versies uit met respectievelijk 32 en 128GB aan geheugen. De prijzen bleven toen ook hetzelfde.

Video: kijk hier wat onze verwachtingen zijn van de iPhone SE 2

Wil je op de hoogte blijven van de iPhone SE 2 en alle andere dingen die Apple mogelijk presenteert op zijn evenement in maart 2020? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van iPhoned, of download de gratis app.

Het laatste nieuws over Apple