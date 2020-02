Eerste hoesjes voor onaangekondigde iPhone SE 2 (of iPhone 9) opgedoken

Als je straks van plan bent om de nieuwe iPhone SE 2 aan te schaffen, dan kun je er nu alvast een hoesje voor kopen. De eerste exemplaren zijn te bestellen, zonder dat er al iets officieel bekend is over het toestel waar ze omheen moeten.

iPhone SE 2-hoesjes nu al verkrijgbaar

Smartphonehoesjesfabrikant Totallee biedt op zijn site een ‘ultra thin’ iPhone SE 2-hoesje aan. Voor omgerekend 32 euro kun je een exemplaar voorbestellen. Die wordt vanaf 24 maart 2020 geleverd. Je hebt de keuze uit matzwart, -wit of transparant.

Ook op webwinkels als Amazon zijn al meerdere hoesjes voor de iPhone SE 2 te koop. Opmerkelijk, want het toestel zelf bestaat helemaal nog niet. Hoewel er hardnekkige geruchten zijn dat er een nieuw instapmodel van de iPhone komt, heeft Apple er zelf nog niets over gezegd.

Grote gok van hoesjesmakers

Hoesjesmakers krijgen vooraf geen extra informatie van Apple waarop ze het ontwerp van hun cases kunnen baseren. Het is zelfs nog niet helemaal zeker óf Apple het nieuwe instapmodel überhaupt wel in maart presenteert, op welke datum dit gebeurt en of dit toestel wel de naam iPhone SE 2 krijgt. Het is dus een gok van de fabrikanten, gebaseerd op geruchten en renders die gelekt zijn.

De geruchten wijzen erop dat Apple inderdaad bezig is met een voordelige variant van de iPhone. De mogelijke opvolger van de iPhone SE komt veelvuldig in het geruchtencircuit voorbij onder de naam iPhone SE 2. Het zou dan gaan om een telefoon met een 4,7 inch-scherm en design dat lijkt op dat van de iPhone 8.

Race om de eerste te zijn

Het is echter risicovol om op basis daarvan al iPhone SE 2-hoesjes aan te bieden. Zo spreken andere geruchten over een toestel met 4,9 inch-scherm. Ook komt de naam iPhone 9 regelmatig terug. En dat het design van het toestel overeenkomt met de iPhone 8, wil niet zeggen dat nieuwe hoesjes zomaar passen. Kleine aanpassingen, zoals een iets andere camerapositie, andere knoppen of een iets slankere behuizing, maken de nu al geproduceerde hoesjes overbodig.

Toch loont het voor hoesjesmakers de moeite om de gok te nemen. Er is veel geld te verdienen door als eerste met een iPhone-hoesje voor een nieuw toestel te komen. Die race begint dus al voordat zo’n toestel het levenslicht ziet.

