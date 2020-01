Poll: zit jij te wachten op een iPhone SE 2 met het iPhone 8-formaat?

Met gelekte renders lijkt de komst van de iPhone SE 2 (of iPhone 9) nu zo goed als zeker. Maar het lijkt er ook op dat de fans van een kleine iPhone met een 4 inch-scherm bedrogen uitkomen. Zit jij te wachten op een SE 2 met het formaat van de iPhone 8?



iPhone SE 2 formaat: wel of niet wat jij zoekt?

De iPhone SE is en blijft een populair toestel in Apples geschiedenis. Na de iPhone 6S bracht Apple een goedkoper toestel uit met het design van de iPhone 5S, maar de kracht en camera van de zojuist verschenen 6S.

Zie je bovenstaande poll niet? Stem dan via deze link.

In 2020 lijkt Apple nagenoeg hetzelfde van plan te zijn. Na de populaire maar prijzige iPhone 11 en iPhone 11 Pro, is het een half jaar later tijd om de krachtige A13-chip van die toestellen in een goedkoper jasje te steken. Daardoor ontstaat een iPhone die er wat minder flitsend uitziet, maar wel jaren meekan en razendsnel is.

Kleiner, maar misschien niet klein genoeg

Bovendien is het formaat een stukje kleiner dan de iPhone 11 en 11 Pro, maar in vergelijking met de oorspronkelijke iPhone SE alsnog wat groter. Apple zou van plan zijn om de SE 2 in de behuizing van de iPhone 8 te stoppen, waardoor het scherm groeit van 4 naar 4,7 inch en ook de rest van het toestel forser wordt.

Daarmee streeft Apple echter wel één van de belangrijkste kenmerken van de SE voorbij: een super handzame en kleine smartphone die je gemakkelijk met één hand bedient en met je meeneemt. Lezers van iPhoned hebben ons al vaker laten weten dat dit om die reden niet de iPhone SE 2 is waar zij op zitten te wachten.

Lees ook: iPhone SE 2 in 2020: 7 verwachtingen voor Apples nieuwe budget-iPhone

Volg het laatste nieuws over Apple