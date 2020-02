Een analist zegt nieuwe informatie te hebben over de iPhone SE 2. Hij stelt dat Apple voor een relatief simpele en goedkope iPhone SE 2-camera kiest.



iPhone SE 2 camera-informatie duikt op

Het nieuws is afkomstig van Guo Mingxuan, een Chinese analist die in het verleden vaker informatie naar buiten bracht over onaangekondigde producten van zowel Huawei als Apple. Omdat hij nog niet dezelfde reputatie heeft opgebouwd als bekende Apple-lekkers als Ming-Chi Kuo en Mark Gurman, nemen we zijn verhaal wel met een korreltje zout.

De analist stelt op basis van anonieme bronnen dat de iPhone SE 2 (of iPhone 9) camerakwaliteit 7 megapixel is. Het gaat hier puur om de enkele cameralens die achterop zit, de frontcamera laat hij buiten beschouwing.

Mocht dit gerucht kloppen, dan zou dit een flinke stap terug zijn ten opzichte van de iPhone 11-lijn die eind vorig jaar verscheen. Die drie iPhones hadden meerdere cameralenzen, die individueel een resolutie hadden van 12 megapixel.

Hoewel dit de eerste keer is dat we over het exacte aantal megapixels horen, sluit het wel aan bij andere geruchten over de iPhone SE 2-camera. Analisten stellen dat Apple de camera ‘simpel’ wil houden, waardoor het bijvoorbeeld ook de vraag is of je softwarefuncties als de Portretmodus ermee kunt gebruiken.

Lage kosten staan voorop bij SE 2

Apple zou dit doen om de kosten laag te houden, dezelfde reden dat de SE 2 nog een ouderwetse Touch ID-knop krijgt en het design van de iPhone 8. Geruchten stellen dat Apple op een prijs van 399 dollar mikt. Daarnaast is het een manier om de SE 2 verder te onderscheiden van duurdere iPhones, die wel extra functies als deze Portretstand hebben.

Vermoedelijk hoeven we niet lang te wachten om erachter te komen of deze analist gelijk heeft. Zoals het er nu naar uitziet wordt de SE 2 volgende maand onthuld, waarna hij later die maand al in de winkels ligt. In onderstaande video zetten we alle geruchten voor je op een rijtje.