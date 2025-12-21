Leg jij je iPhone ook altijd met het scherm omhoog als je hem niet gebruikt? Niet doen, want dat is echt vragen om ellende.

Nóóit doen: je iPhone met het scherm omhoog leggen (dit is waarom)

Je iPhone wegleggen met het scherm omhoog? Dat moet je eigenlijk níét doen. Zodra er een melding binnenkomt gaat het scherm even aan. En dat ene korte flitsje lijkt onschuldig, maar toch kijk je elke keer (onbewust) op je telefoon.

Natuurlijk tot groot ongenoegen van je partner die net een serieuze vraag stelde en jij toch weer even een iPhone-gluurmoment in moest lassen. Niet doen dus.

Een boze partner zit je natuurlijk niet op te wachten. Maar het constante oplichten van je iPhone heeft ook nog een ander nadeel. Het vraagt ook wat van je batterij. Verwacht niet dat het uren van je batterijduur afsnoept, maar al die kleine beetjes stapelen zich langzaam op. Zeker tijdens de populaire dagen rond de feestdagen krijg je vaak toch wat meer meldingen dan normaal.

Voor dit allemaal is er een eenvoudige oplossing. Leg je iPhone met je scherm omlaag! Je iPhone stopt dan ook met het oplichten bij elke melding. Je smartphone snapt dat het scherm niet zichtbaar is als je het toestel ‘face-down’ op tafel ligt, en daarom laat hij het scherm niet oplichten.

Geen oplichtend scherm meer bij notificaties

Wil je het echt nooit meer dat oplichtende scherm bij (bepaalde) notificaties? Ook al leg je de iPhone met het scherm omhoog? Dan kun je instellen dat meldingen je toegangsscherm niet meer activeren. Dat doe je op de volgende manier:

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone. Ga naar ‘Meldingen’, scrol naar beneden en tik op de app waar je de notificaties van uit wilt zetten. Zet de opties bij ‘Toegangsscherm’, ‘Meldingencentrum’ en ‘Stroken’ dan op uit. Doe dit daarna bij elke app.

Nog makkelijker is het om je iPhone op ‘Niet storen’ te zetten. Dat doe je via het Bedieningspaneel of ‘Instellingen > Focus > Niet storen’. Vervolgens zet je de knop bij ‘Intelligente doorlating en stilhouden’ aan.

