‘Apple wil in de toekomst iPhone-accessoires opladen via het scherm’

Een nieuw patent wijst erop dat Apple het scherm van toekomstige iPhones en iPads wil omtoveren in een draadloze oplader.

iPhone-scherm wordt draadloze oplader

Draadloze opladers zijn erg handig om verschillende apparaten op te laden zonder kabel te gebruiken. Een aantal Android-telefoons kan accessoires via de achterkant opladen. Zo kun je jouw smartphone dus als draadloze oplader gebruiken voor andere apparaten. Erg handig als onderweg je oortjes leegraken, bijvoorbeeld. Apple werkt aan een soortgelijke functie, die nét iets anders werkt.

In plaats van de achterkant wil Apple namelijk het scherm van de iPhone omtoveren tot draadloze lader. Een sectie van het schermoppervlak functioneert als oplaadgebied, terwijl de overige ruimte bruikbaar blijft. Wellicht komen daar widgets te staan, zoals een klok, meldingen of de actuele accu-inhoud.

De (enigszins lastig te ontcijferen) bijbehorende patent-tekening

De gepatenteerde functie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om je AirPods onderweg op te laden. De accuduur van je iPhone lijdt hier logischerwijs wel onder, want de stroom wordt letterlijk van de ene accu naar de andere verplaatst. Gebruik je een Apple Pencil bij je iPad? Dan kun je die in de toekomst misschien ook via het scherm opladen.

Apple en pantenten

Apple vraagt heel vaak nieuwe patenten aan. Het is dan ook nooit duidelijk of het concept daadwerkelijk tot uitvoering komt. Zo vroeg het bedrijf uit Cupertino een tijdje geleden nog een patent aan voor een Apple Pencil die werkt zonder touchscreen. Deze heeft op het moment van schrijven nog geen daglicht gezien.

Dat betekent echter niet dat patenten wilde fantasieën zijn. Apple vraagt een patent immers niet voor niks aan. De fabrikant zoekt wel degelijk uit of een gepatenteerde technologie een kans op slagen heeft.

