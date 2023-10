Gaat je iPhone ‘s nachts uit? Je bent niet alleen

Heb je gemerkt dat je iPhone zichzelf ‘s nachts uitschakelt, terwijl de batterij nog voldoende is opgeladen? Je bent niet de enige die dit probleem heeft. Veel iPhone-gebruikers hebben gemeld dat hun toestel zichzelf ‘s nachts uitschakelt en urenlang uit blijft.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone gaat ‘s nachts uit

Het probleem kwam aan het licht toen een Reddit-gebruiker hier op het forum melding van maakte. Toen hij wakker werd van de wekker, liet de iPhone een prompt zien om de pincode van de simkaart in te voeren. Ook zou Face ID niet werken tot hij zijn toegangscode had ingetypt.

De gebruiker controleerde zijn batterijstatistieken (te vinden in de Instellingen-app, bij ‘Batterij’) en wat bleek: de iPhone zou zichzelf hebben uitgeschakeld tussen 3 uur ‘s nachts en 7 uur ‘s ochtends.

De Reddit-gebruiker was lang niet de enige met dit probleem, want tal van andere gebruikers hebben hetzelfde ervaren. In alle gevallen schakelde de iPhone zichzelf rond 3 uur ‘s nachts uit en het toestel zou een paar uur later op magische wijze weer opstarten.

Bug in iOS 17.0.3

Het uitschakelen deed zich iedere keer voor om 3 uur ‘s nachts. Ook lijkt het te spelen in de nieuwste software-versie: iOS 17.0.3. De bug is ook niet beperkt tot specifieke iPhone-modellen, want het kwam voor bij zowel de nieuwe iPhone 15-serie als oudere toestellen, zoals de iPhone 12 en iPhone 13.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een vreemde bug, al denken we niet dat de iPhone uren uit is geweest. Wanneer de iPhone zichzelf herstart en er een toegangscode vereist is, stopt de batterijgrafiek met het registreren van de voortgang. Waarschijnlijk ging de iPhone dus al meteen weer aan. Maar waarom de iPhone zichzelf uitschakelt – en iedere keer om 3 uur ‘s nachts – blijft mysterieus.

We verwachten dat Apple de bug in de volgende software-versie oplost. Heb jij ook te maken gehad met het probleem? Laat het hieronder weten in de reacties.