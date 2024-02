Je iPhone laten drogen in rijst? Doe dat toch maar liever niet!

Is jouw iPhone in het water gevallen? Een van de meest voorkomende adviezen is om je iPhone dan in rijst te leggen. Maar volgens Apple is dat geen goed idee.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone drogen in rijst? Doe maar liever niet!

Is je iPhone per ongeluk in bad gevallen? Grote kans dat je eerste impuls is om je iPhone in een bak met rijst te leggen, in de hoop dat het vocht eruit wordt getrokken. Maar Apple geeft nu aan dat dit mogelijk zelfs meer schade kan veroorzaken.

Apple zegt op de supportpagina: ‘Leg de iPhone niet in een zak met rijst. Kleine stukjes rijst kunnen de iPhone beschadigen als je dat wel doet.’ Daarnaast noemt Apple nog twee dingen die je beter niet kunt doen: ‘Droog je iPhone niet met een externe warmtebron of perslucht’ en ‘Plaats geen vreemde voorwerpen in de connector, zoals wattenstaafjes of papieren doekjes.’

Een waarschuwing voor vloeistofdetectie

Wanneer je een Lightning-kabel, USB-C-kabel of accessoire aansluit op je iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR of nieuwer, kan je iPhone je waarschuwen als er vloeistof in de connector wordt gevonden. Opladen is dan niet mogelijk totdat de connector en kabeluiteinden droog zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In plaats van je iPhone in rijst te leggen, raadt Apple de volgende maatregelen aan:

Tik je iPhone voorzichtig tegen je hand met de connector naar beneden gericht om overtollige vloeistof te verwijderen. Laat je iPhone vervolgens in een droge ruimte met enige luchtstroom liggen;

Laat je iPhone ten minste dertig minuten drogen voordat je probeert om hem op te laden of op een accessoire probeert aan te sluiten;

Als je de waarschuwing opnieuw ziet, zit er nog steeds vloeistof in de connector. Laat de iPhone dan tot een dag lang in een droge ruimte met enige luchtstroom liggen. Het kan tot 24 uur duren voordat je iPhone helemaal droog is;

Als je iPhone helemaal droog is maar nog steeds niet oplaadt, koppel je de kabel los van de adapter, haal je de adapter uit het stopcontact en sluit je deze opnieuw aan.

Volgens Apple heb je met deze maatregelen de grootste kans dat je iPhone het naderhand weer gewoon doet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.