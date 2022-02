Apple Support-app geeft prijzen voor iPhone-reparaties (maar schrik niet van het bedrag)

Is je iPhone-scherm kapot? Oh nee! Dat wordt een duur grapje om te repareren. Hoeveel je dat gaat kosten vind je sinds kort in de Apple Support-app. Die geeft nu voor sommige iPhone-reparaties alvast een indicatie van de prijzen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Support: iPhone-reparaties met prijzen

Wanneer je een nieuwe iPhone koopt of een setje AirPods heb je natuurlijk garantie. Tijdens deze periode worden reparaties gratis uitgevoerd (zolang het niet je eigen schuld is) en je contact hebt opgenomen met Apple Support.

Heb je per ongeluk toch een keer je iPhone 13 ongelukkig op een stenen vloer laten vallen en zit nu er een barst in het scherm? Dan moet je de reparatie wel zelf betalen, tenzij je AppleCare Plus hebt. Het is dan mogelijk om het scherm te laten vervangen door Apple (of een erkende Apple serviceprovider).

Je wist echter nog niet meteen hoeveel het ging kosten om het defect te laten repareren. Daar komt nu verandering in, want in de Apple Support-app krijg je nu ook de prijzen te zien voor onder andere iPhone-reparaties.

Apple Support Apple 6,8 (303 reviews) Gratis via App Store via App Store

Om een schatting te krijgen van de prijzen voor iPhone-reparaties download je eerst de Apple Support-app uit de App Store. Daarna volg je de onderstaande stappen.

Prijs opvragen voor reparaties met Apple Support-app Open de Apple Support-app en kies op het apparaat dat een reparatie nodig heeft; Typ wat het probleem is of kies een van de onderwerpen eronder; De app geeft je een advies en eventueel een prijsindicatie als er een onderdeel moet worden vervangen.

Bij veel iPhone-reparaties geeft de Apple Support-app nu nog geen prijzen, maar hier komt vast en zeker in de toekomst nog verandering in. In de app vind je nu bijvoorbeeld voor het vervangen van een iPhone 12-scherm (alleen de voorkant) de prijs van 299 euro.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.