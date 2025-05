iPhone-release wordt in 2026 helemaal anders – dit moet je weten

Er zijn onlangs geruchten verschenen die beweren dat Apple de iPhone-release vanaf 2026 grondig gaat aanpassen. Zo gaat het eruit zien.

iPhone-release wordt helemaal anders

Apple gaat de iPhone-release vanaf 2026 helemaal aanpassen. Vanaf de iPhone 18 line-up zal de release gesplitst zijn, waarbij de duurdere modellen in de herfst worden gepresenteerd en de instapmodellen in de daaropvolgende lente. Dat lijkt misschien een vreemde beslissing, maar het heeft ook een aantal opvallende voordelen.

Voor de duidelijkheid: we verwachten de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro (Max) en een vouwbare iPhone in de herfst van 2026. In de lente van 2027 volgen dan nog de iPhone 18 en de iPhone 18e. Er zit dan dus zes maanden tussen beide releases. De iPhone 17 line-up verschijnt nog steeds in zijn geheel in september van dit jaar. De informatie is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo en Wayne Ma van The Information.

Goed nieuws voor het basismodel

Door het basismodel van de iPhone apart te lanceren in de lente, moet Apple de telefoon interessanter maken. Het basismodel van de iPhone heeft altijd een wat vreemde positie gehad. Het is een nieuw toestel, maar het is niet het beste van het beste. Hoewel hij goedkoper is, heeft hij altijd in de schaduw gestaan van de Pro-modellen.

Volgens The Information wil Apple met de nieuwe iPhone-release de verkoop van het basismodel een nieuwe impuls te geven. Zo is het dan waarschijnlijker dat er grotere upgrades komen bij het instapmodel. Bovendien zijn er minder beperkingen als het gaat om de aanlevering van onderdelen. Dat was de belangrijkste reden waarom 120 Hz ProMotion-schermen zo lang niet zijn gebruikt in het basismodel. De productie van LTPO-schermen was niet groot genoeg om ze bij de introductie op elke iPhone te plaatsen.

Twee verschillende iPhone-lanceringen per jaar betekent ook dat het niet uitmaakt wanneer je je nieuwe iPhone koopt. Die is dan hooguit zes maanden oud in plaats van een jaar.

Elk jaar een ‘e’-iPhone

Het gerucht over een nieuwe iPhone-release suggereert ook dat de nieuwe ‘e’-iPhone een jaarlijkse release krijgt. De iPhone 16e heeft de behuizing van een iPhone 14 en zit boordevol iPhone 16-functies, zoals USB-C, Apple Intelligence-ondersteuning, een 48-megapixelcamera en meer. In het verleden hadden deze goedkopere iPhones (voorheen iPhone SE) een releaseschema van 2 tot 4 jaar. Met een jaarlijks releaseschema zullen er meer iPhones beschikbaar zijn voor mensen met een lager budget.