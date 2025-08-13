Rekenmachine op iPhone krijgt populaire functie terug: zo werkt die

Apple brengt een populaire functie eindelijk terug naar de Rekenmachine-app op de iPhone. Hier vind je die!

Rekenmachine in iOS 26

Gebruik je de Rekenmachine-app op je iPhone regelmatig? In dat geval hebben we goed nieuws, want Apple brengt een populaire functie terug naar de calculator. Binnenkort verschijnt iOS 26, dat de grootste software-update van 2025 is voor de iPhone. Vrijwel alle applicaties van Apple worden aangepast in iOS 26, waaronder de Rekenmachine-app. Deze krijgt een kleine verbetering, omdat Apple de veelgebruikte AC-toets terugbrengt.

Het is opvallend dat Apple de knop weer toevoegt aan de calculator, want in iOS 18 verdween die juist uit de Rekenmachine-app. In plaats daarvan kwam de plus- of mintoets, waarmee je een getal positief of negatief maakt. Deze knop gebruik je in praktijk vermoedelijk veel minder vaak dan de AC-toets. In iOS 26 past Apple de functie daarom weer aan, dan komt de AC-button terug naar de Rekenmachine op de iPhone.

iOS 18 vs iOS 26.

Zo werkt de knop

Los je geregeld berekeningen op met de Rekenmachine-app op je iPhone? Dan krijg je er in iOS 26 weer een handige functie bij. De AC-toets staat voor All Clear en is bedoeld om een complete berekening in één keer weg te halen. Deze knop verandert in de C-button, zodra je aan een berekening begonnen bent. Met de Clear-knop verwijder je één getal. Druk je nogmaals op de toets? Dan verdwijnt de berekening in zijn geheel.

Apple haalt de plus- en minknop overigens niet weg uit de Rekenmachine-app op de iPhone. Deze krijgt een nieuwe plaats en is vanaf iOS 26 helemaal linksonder op de calculator te vinden. Daar staat in iOS 18 nog de knop voor wetenschappelijke berekeningen, maar die krijgt in iOS 26 juist een eigen plek rechtsboven in beeld. Zo kun je een getal nog steeds gemakkelijk positief of negatief maken, zonder dat het ten koste gaat van de AC-knop.

Release van iOS 26

De aangepaste indeling van de Rekenmachine-app op de iPhone is onderdeel van iOS 26. Verder komen er vrijwel geen veranderingen naar de calculator. Op de iPad voert Apple dezelfde wijzigingen door bij de rekenmachine met iPadOS 26. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe softwareversies, want iOS 26 en iPadOS 26 verschijnen al over enkele weken. Lees hier meer over de verwachte release van de updates.

De calculator wordt in iOS 26 en iPadOS 26 dus weer wat beter. Helaas is dat niet het geval op alle iPhones en iPads, omdat niet alle toestellen ondersteuning hebben voor de grootste software-updates van 2025. Wil je weten of jouw apparaat kan updaten? Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26 en bekijk hier welke iPads binnenkort op iPadOS 26 kunnen draaien!