Vrouw laat iPhone in een ravijn vallen (en komt zelf vast te zitten)

Een Australische vrouw heeft haar iPhone in een ravijn laten vallen en is daarna zelf ondersteboven vast komen te zitten tussen de rotsen. Zo is dat afgelopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vrouw laat iPhone in ravijn vallen

Voor Mathilda Campbell ging een boswandeling niet volgens plan, want ze kwam vast te zitten tussen twee rotsen. De 23-jarige Australische vrouw maakte met een paar vrienden een wandeling door een bebost gebied in Laguna, een plek dichtbij Cessnock in Australië. Tijdens deze wandeling probeerde Campbell een foto te maken, maar in plaats daarvan liet ze haar iPhone per ongeluk in een klein ravijn vallen.

De New South Wales Hunter Valley, het gebied waar Campbell wandelde, heeft een groot landschap met vele rotsblokken. De iPhone was in een ravijn tussen deze rotsblokken gevallen, maar Campbell probeerde alsnog om het toestel te pakken. Terwijl ze dit probeerde gleed ze uit en viel vervolgens drie meter naar beneden. Daar kwam ze vast te zitten tussen twee rotsen. Dat is niet alles, want ze hing ook nog eens ondersteboven in de kloof.

Reddingswerkers schieten te hulp

Het lukte de vrienden van Campbell niet om haar te bevrijden, dus ze schakelden de hulpdiensten in. Dat lukte niet zomaar, want ze hadden geen mobiel bereik in het gebied. Pas na een uur konden de eerste hulpdiensten ter plekke zijn om de vrouw én de iPhone uit het ravijn te redden. Op dat moment hing Campbell nog steeds ondersteboven in de kloof, met haar voeten vast tussen de rotsen.

Waar veel mensen in paniek zouden raken in deze situatie, was dat niet het geval bij Campbell. Volgens de hulpdiensten was ze erg rustig gedurende de reddingsactie. Die actie was niet gemakkelijk, want er moesten zeven rotsen tussen de 80 en 500 kilogram verplaatst worden om haar te bevrijden. Bovendien hebben de hulpdiensten een houten frame gebouwd boven het ravijn, om te voorkomen dat de stenen op Campbell (en de iPhone) zouden vallen.

Vrouw gered, iPhone niet

In totaal heeft de reddingsactie zeven uur geduurd, voordat de 23-jarige vrouw uit de kloof werd bevrijd. Volgens de hulpdiensten was ze ongeschonden en verrassend rustig onder de situatie. Inmiddels heeft Campbell de hulpdiensten bedankt via sociale media. In de post heeft ze ook onthuld of haar iPhone de val in het ravijn heeft overleefd. Dat is helaas niet het geval, “too bad about the phone though” schrijft ze erover.

Het is niet bekend of de iPhone nog steeds in het ravijn ligt of simpelweg teveel schade heeft opgelopen. Daar zullen we waarschijnlijk ook niet achterkomen, maar het belangrijkste is dat Campbell ongeschonden uit de rotsen is bevrijd. Volgens de hulpdiensten maakt ze het zowel fysiek als mentaal goed. Zo kent het bizarre verhaal toch een goed einde, al zal Campbell de volgende keer wel twee keer nadenken als ze een foto maakt met haar iPhone.