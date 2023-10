Je iPhone heeft een piepkleine QR-code aan de voorkant – hier zit-ie

Wist je dat je iPhone een piepkleine QR-code in het scherm heeft? Maar waar zit-ie en waarom doet Apple dit?

Je iPhone heeft een verborgen QR-code

Je kunt hem niet met het blote oog zien, maar elke recente iPhone heeft aan de voorkant van het scherm een piepkleine QR-code. Dat is overigens niet de enige verborgen QR-code in je iPhone. Er zit er namelijk nog een, maar die zit onder de rand van het scherm.

Overigens hoef je niet te proberen om de QR-code met het blote oog te vinden. Die op het scherm is namelijk piepklein en niet zonder speciale apparatuur te zien. Volgens berichten is de QR-code in het scherm van de iPhone niet groter dan een zandkorrel.

Speciaal controlemiddel

Dankzij dit systeem weet Apple precies wat er geproduceerd wordt en hoeveel materiaal door defecten in de prullenbak terechtkomt. Toen de QR-codes voor het eerst in de iPhones geplaatst werden, werden drie op de tien schermpjes weggegooid vanwege defecten. Onder druk van Apple hebben de fabrikanten dit aantal weten terug te brengen en belanden nu nog maar één op de tien iPhone-displays in de prullenbak.

Apple gebruikt de QR-code in de iPhone al sinds 2020 om de productie te verbeteren. Andere onderdelen in de Apple’s smartphones hadden al langer een soort streepjescode om ze te volgen. Maar die werden voornamelijk geplaatst op metalen onderdelen.

Apple’s nieuwste smartphone: iPhone 15

