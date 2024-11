iPhone-prototype toont mogelijk een functie van de iPhone 17

Apple gebruikt een iPhone-prototype voor het testen van nieuwe functies en er is onlangs zo’n testtoestel gevonden.

iPhone-prototype gevonden door AppleDemoYT

AppleDemoYT heeft een iPhone-prototype gevonden dat afkomstig is van een fabriek die elektronica recyclet. De test-iPhone is uniek omdat die geen Apple logo heeft, maar een symbool dat lijkt op twee halve maantjes. Het is een symbool dat al eerder is gezien op prototypes van Apple-apparaten, bijvoorbeeld op een vroege versie van de AirTag. Het is een wiskundige vorm die ontstaat wanneer twee schijven met dezelfde straal elkaar snijden, in het Latijn ‘vesica piscis’ genoemd.

Technische specificaties en unieke kenmerken

Het lijkt erop dat er voor het iPhone-prototype onderdelen van de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro zijn gebruikt, maar er zijn ook andere onderdelen. Zo zijn er knoppen die niet klikken als je ze indrukt. Het is bekend dat Apple heeft gewerkt aan knoppen met haptische feedback voor de iPhone 15. Alleen is die functie er tot nog toe nooit gekomen.

Het iPhone-prototype heeft een enkele, gecombineerde volumeknop in plaats van aparte knoppen. Ook is er een aangepaste simkaarthouder die korter is dan normaal en met schroefjes wordt vastgezet. Sommige onderdelen, zoals de camera, zijn niet functioneel. Er zijn ook maar een paar draden verbonden met de printplaat. Eén draad gaat naar de oplaadpoort, een andere naar de knoppen. De printplaat zelf heeft een unieke lay-out en lijkt op een kruising tussen die van de iPhone 13 Pro en de iPhone 14 Pro.

Wanneer je het iPhone-prototype aanzet, verschijnt er een bericht over de microcontroller-initialisatie die wordt voltooid. Sluit je hem aan op een Mac, dan wordt hij ‘Bender’ genoemd, wat een Futurama-verwijzing lijkt te zijn. Hij reageert niet op aanrakingen.

Een iPhone-prototype uit 2021

Op basis van het serienummer lijkt het erop dat het toestel in mei 2021 is gefabriceerd. Dat is dus nog vóór de iPhone 13 Pro, die toen al was voltooid. Het camera-eiland lijkt op dat van de iPhone 14 Pro, dus het zou een 14 Pro kunnen zijn. Door de mix van onderdelen is het echter moeilijk identificeren.

Volgens AppleDemoYT is het een testtoestel voor experimentele functies in plaats van een specifiek iPhone-model. Het zou ontworpen kunnen zijn om de techniek van de haptische knop te testen, een functie die we mogelijk gaan zien op de iPhone 17. Waar hij ook voor werd gebruikt, dit iPhone-prototype biedt een interessante kijk op de tests die Apple uitvoert wanneer het nieuwe functies overweegt.