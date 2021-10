iPhone 13 Pro met ProMotion: goed of slecht voor de batterijduur?

De nieuwe iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een 120Hz-scherm, dat Apple ‘ProMotion’ noemt. Een leuke toevoeging, maar ongunstig voor de batterij – zou je misschien denken. Het tegendeel is echter waar.

Zo goed (of slecht) is ProMotion voor de iPhone-accu

Een scherm dat het beeld 120 keer per seconde ververst, vraagt veel van de accu. Toch is het ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro (Max) energiezuiniger dan het 60Hz-scherm van andere iPhones. De Pro-modellen kunnen het beeld namelijk niet alleen heel snel verversen, maar ook extreem ‘langzaam’ maken.

Het ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro ondersteunt een adaptieve verversingssnelheid van 10Hz tot 120Hz. Dit betekent dat de snelheid van het verversen varieert. Alleen wanneer het nodig is om het beeld snel te verversen – bijvoorbeeld als je aan het scrollen of gamen bent – voert je iPhone de framesnelheid op tot 120Hz.

Meestal is het echter niet nodig om het beeld bloedjesnel te vernieuwen. Je bent bijvoorbeeld aan het appen in WhatsApp, bekijkt een video (die zijn meestal opgenomen in 24 fps) of leest een artikel op een website. In dit soort situaties is de framerate juist lager dan voorheen, met 10Hz als laagste frequentie. Bij andere iPhones dan de 13 Pro is deze framerate áltijd 60 Hz, ongeacht wat je doet.

Batterijduur iPhone 13 Pro versus iPhone 13

Dat de batterijduur van een iPhone juist beter wordt van een ProMotion-scherm, bewijst het populaire YouTube-kanaal PhoneBuff in een video. In het filmpje wordt de batterijduur van de 6,1 inch-iPhone 13 Pro vergeleken met de 6,1 inch-iPhone 13, die geen ProMotion-scherm heeft.

De ‘normale’ iPhone 13 heeft een iets grotere accucapaciteit (3227 mAh) dan de iPhone 13 Pro (3100 mAh). Verder beschikken ze over een identieke processor (de A15 Bionic) en hebben ze een even groot 6,1 inch-oled-scherm. Toch blijkt de batterijduur van de iPhone 13 Pro beter.

Aangesterkt door een robotarm voerde PhoneBuff allerlei alledaagse taken uit bij de iPhone 13 en 13 Pro, zoals browsen, mailen en fotograferen. Bij het goedkopere model was de batterij na 9 uur en 42 minuten leeg. De iPhone 13 Pro hield het ondanks de kleinere batterij iets langer uit: 9 uur en 51 minuten. Een klein verschil, maar het laat zien dat het ProMotion-scherm gunstig is voor de accuduur.

De iPhone 13 Pro heeft een vanafprijs van 1159 euro. Voor de Max-versie (die door het grotere formaat een nog betere batterijduur heeft) betaal je 1259 euro. Check onze iPhone 13 Pro review en iPhone 13 Pro Max review voor alles over de nieuwe toptoestellen. Of kijk de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten: