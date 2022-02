iPhone-levertijd loopt op? Apple’s displayfabrikant heeft problemen

Ondertussen zijn we wel gewend aan de chiptekorten wereldwijd, maar nu heeft dat ook invloed op andere iPhone-onderdelen zoals het display. Gaat de levertijd van de iPhone weer oplopen?

Levertijd iPhone loopt op?

Nog niet zo lang geleden was het drama rondom de levertijd van de iPhone 13. Zes weken waren zo’n beetje de norm geworden. Nu leek het eindelijk beter te worden, maar Apple’s displayfabrikant BOE gooit roet in het eten. De toeleverancier heeft door het aanhoudende chiptekort problemen om de oled-panelen voor de iPhone 13 te produceren. Dat laat The Elec weten, een site met goede contacten in de industrie.

Volgens de bronnen van de site gaan de tekorten ervoor zorgen dat er ‘deze en komende maand’ minder displays gemaakt kunnen worden. En dat zal met enkele weken vertraging ook invloed hebben op de algehele productie van de iPhone 13 (Pro) en iPhone 12.

De oorzaak van de productieproblemen

BOE krijgt zijn chips voor de display-drivers ICs van het bedrijf LX Semicon, maar de productie daar blijft achter bij het beoogde doel. Door een gebrek aan productiecapaciteit geeft LX Semicon voorrang aan LG Display, terwijl BOE achter in de rij staat.

Als gevolg daarvan zal BOE volgende maand zijn productievolume van oled-panelen verlagen van drie miljoen stuks naar twee miljoen stuks. Apple heeft naar verluidt zo’n 10 miljoen oled-panelen bij BOE besteld voor de eerste helft van 2022, en het is aannemelijk dat dit invloed gaat hebben op de productie.

Nu toeslaan?

Was je van plan om een iPhone 12 of 13 te halen? Ons advies is dan om snel toe te slaan zodat je lange wachttijden kunt vermijden. Nu zijn deze iPhones bij de meeste winkels nog direct beschikbaar.

Via onze prijsvergelijker vind trouwens altijd de beste prijs voor je iPhone, zij het voor een los toestel of voor een iPhone met een abonnement.