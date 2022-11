iPhone-productie in gevaar? Werknemers Apple-fabriek staken

Bij de grootste iPhone-fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhengzhou, zijn vandaag grote protesten uitgebroken. is de iPhone-productie in gevaar?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foxconn-fabriek brengt iPhone-productie in gevaar

Bij Foxconn, ‘s werelds grootste iPhone-fabrikant in de Chinese stad Zhengzhou, zijn vandaag rellen uitgebroken. Tenminste, dat blijkt uit video’s die op sociale media zijn gedeeld. Daar zien we hoe honderden werknemers van Foxconn protesteren en botsen met de plaatselijke politie.

De reden achter deze stakingen lijkt het niet nakomen van beloftes te zijn. De Foxconn-fabriek is echter de afgelopen jaren al vaker negatief in het nieuws geweest. Dit weten al al over de stakingen en we vertellen je of de iPhone-productie echt in gevaar is.

Is de iPhone-productie in gevaar?

In Zhengzhou zit de grootste iPhone-fabriek met ongeveer 200.000 werknemers. Ongeveer 70 procent van de iPhones die Apple verkoopt rolt van deze lopende band. De fabriek heeft de afgelopen jaren enorm veel moeite met het corona-beleid van de Chinese overheid. Werknemers konden door deze covid-blokkades vaak niet naar hun werk … of weer terug. Als ze daar zijn, en een nieuwe lockdown wordt aangekondigd, zitten ze vast op hun werk.

De werknemers klagen ook over het voedsel dat ze (niet) krijgen. Andere geluiden gaan over het ontbreken van beloofde bonussen. Door personeelsproblemen in de fabriek wordt er verwacht dat de iPhone-productie met maar liefst 30 procent kan dalen. Foxconn heeft geprobeerd de leveringsproblemen op te lossen door bonussen aan te bieden. Deze beloftes werd dus nu al niet nagekomen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Foxconn kampt vaker met (personeels-)problemen

De Chinese fabriek die onder andere de nieuwe iPhone 14 produceert is niet geheel vrij van problemen geweest de afgelopen tijd. Zo zou door omstandigheden de leverdatum van de iPhone 14 in gevaar zijn geweest. We wisten in september bijvoorbeeld nog niet of de iPhone 14 op tijd in de winkels zou liggen.

Vorige week kampten de fabrieken van Apple ook (nog steeds) met leveringsproblemen door de afgelopen pandemie. Apple zegt dat deze leveringsproblemen niet onverwachts komen. Het bedrijf waarschuwde al eerder dat de iPhone-productie in gevaar was. Het lijkt er niet op dat de situatie snel beter wordt. Grote chipfabrikanten stellen dat de vraag het aanbod in het komende jaar zal blijven overtreffen. De stakingen in de fabrieken helpen ook niet mee om dit op te lossen.

Wil je op de hoogte blijven van alle Apple-geruchten? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram.