‘iPhone-productie komt pas in tweede helft 2020 op gang door coronavirus’

De producent van de iPhone-camera sluit zijn deuren door het coronavirus, terwijl Apple ook tegen andere problemen aan zou lopen.

iPhone-productie heeft last van coronavirus

Als je de afgelopen dagen een willekeurige nieuwssite hebt geopend, zal het je niet ontgaan zijn dat het coronavirus flink om zich heengrijpt. Het virus dat begon in China is inmiddels in tientallen landen ontdekt, waaronder in Nederland.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor de economie. In China, het land waar de meeste iPhones worden geproduceerd, zijn veel fabrieken gesloten en zitten mensen thuis om zo de verspreiding van het virus te beperken.

Tim Cook heeft al een omzetswaarschuwing afgegeven aan investeerders, waarmee de ceo aangeeft dat door tegenvallende productie ook de omzet lager kan uitvallen. Ook iPhone-camerafabrikant LG Innotek heeft nu zijn deuren gesloten om de uitbraak van het virus te bestrijden.

Pas in de tweede helft van 2020 verbetering

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt nu dat er op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 verbetering zichtbaar is. De iPhone-productie blijft dus de komende maanden op een laag pitje staan, wat voor Apple bijzonder slechte timing lijkt te zijn. Voor het eerst in jaren zou het bedrijf namelijk van plan zijn om in maart al een nieuwe iPhone uit te brengen: de iPhone SE 2.

Volgens Kuo zijn die plannen nog niet van de baan. Ondanks de productieproblemen die het coronavirus veroorzaakt zou Apple de SE 2 (of iPhone 9) in de eerste helft van 2020 uitbrengen. Vooralsnog houden we rekening met een onthulling aan het einde van deze maand. In onderstaande video zetten we onze Apple-event verwachtingen op een rijtje.