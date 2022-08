Deze irritante iPhone-problemen herken jij vast ook (en zo los je ze op)!

Iedereen loopt wel eens tegen problemen met de iPhone aan, maar wat zijn eigenlijk de zaken die wereldwijd het vaakst voorkomen? iPhoned geeft je de top 3 van iPhone-problemen (en de oplossingen)!

iPhone-problemen die het vaakst voorkomen

Problemen met Face ID of een iPhone die niet meer wilt starten: je bent dit soort problemen vast wel eens tegengekomen. Je bent echt niet de enige, want dagelijks lopen iPhone-bezitters over de hele wereld tegen dit soort problemen aan.

De website Freedom Mobiles heeft daarom een lijst uitgebracht met de zoekwoorden die iPhone-bezitters in Google gebruiken wanneer ze een probleem hebben. De gegevens zijn gebaseerd op zoekresultaten uit Amerika en het Verenigd Koninkrijk, en geven een algemene indruk van de iPhone-problemen die het vaakst voorkomen.

1. iPhone geblokkeerd: verbindt met iTunes

Het grootste probleem wereldwijd is een geblokkeerde iPhone. Dit gebeurd als je te vaak een verkeerde toegangscode hebt ingevuld. Soms weet je de code zelf niet meer, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat een van je kinderen je iPhone te pakken heeft gekregen.

Je krijgt 10 keer de kans om de juiste code in te vullen. Lukt het de tiende keer ook niet? Dan zit je in de problemen en wordt je iPhone geblokkeerd. Vervolgens moet je het toestel met iTunes verbinden om hem weer te gebruiken.

Weet je niet hoe dat moet of lukt het niet? Geen nood! Want wij hebben de oplossing voor je. In het artikel hieronder lees je precies hoe je een geblokkeerde iPhone weer kunt gebruiken.

Lees meer: iPhone geblokkeerd? Deze 3 stappen kun je ondernemen

2. Toegangscode iPhone vergeten

Wanneer je geen Face ID of Touch ID kunt gebruiken moet je de toegangscode invoeren. Maar wat als je die vergeten bent? Je vult die code natuurlijk nog maar amper in wanneer je de iPhone altijd ontgrendelt met je gezicht of vingerafdruk.

Het is niet verstandig om dan maar te gaan gokken. Dat zorgt alleen maar voor nog meer problemen met je iPhone. Bovendien kom je dan terecht bij het eerste probleem en ben je nog verder van huis. De oplossing is vrij simpel: lees onderstaand artikel maar eens door als je wel eens je toegangscode vergeet.

Lees meer: Toegangscode van iPhone vergeten? Dit zijn je 2 opties

3. Problemen met Face ID op iPhone

Face ID is ontzettend fijn, want het is veilig en je kunt razendsnel je iPhone ontgrendelen. Toch hebben veel iPhone-bezitters wereldwijd problemen met Face ID.

De functie is natuurlijk ook niet zonder nukken. Bijvoorbeeld wanneer de zon behoorlijk fel achter je schijnt, heeft de camera van je iPhone moeite om je gezicht op te pikken. Met als resultaat dat Face ID het niet doet.

Wanneer jij ook wel eens problemen met Face ID hebt, moet je onderstaand artikel er even bij pakken. Dan los je dit probleem voortaan razendsnel op!

Lees meer: Face ID of Touch ID werkt niet? Zo los je het op

